Chủ tịch Quốc hội trải nghiệm tàu cao tốc đến thành phố Diên An của Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trên chuyến tàu cao tốc từ ga Tây An Bắc đến ga Diên An, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trên chuyến tàu cao tốc từ thành phố Tây An đến thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trải nghiệm tàu cao tốc từ thành phố Tây An đến thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại ga Diên An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại ga Diên An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trên chuyến tàu cao tốc từ thành phố Tây An đến thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trên chuyến tàu cao tốc từ thành phố Tây An đến thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trải nghiệm tàu cao tốc từ thành phố Tây An đến thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại ga Diên An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) ​ ​