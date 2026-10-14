Khối thi đua 3 cơ quan Quân khu 5: Khai mạc hội thao thể dục thể thao

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 phát biểu khai mạc.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó trưởng ban Tổ chức Hội thao chủ trì lễ khai mạc. Cùng tham dự có Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5; cùng hơn 250 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc 3 cơ quan Quân khu 5 (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Quang cảnh buổi khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào rèn luyện thể lực, thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang Quân khu 5, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học; các trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác; các vận động viên thi đấu với tinh thần "Đoàn kết, trung thực, cao thượng", chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định của ban tổ chức, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi, chất lượng chuyên môn cao.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở nhiều môn thể thao đã chính thức diễn ra, với nội dung giành cho đồng đội nam, nữ và đôi nam, nữ như: Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền và Pickleball tại Nhà thi đấu võ thuật và Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng III.

Vận động viên các đội thi đấu môn cầu lông và bóng bàn.

Hội thao diễn ra đến hết ngày 16-10 và là hoạt động thể thao nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua "Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc", nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.