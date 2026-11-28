Ngày nào cũng vậy, sau khi chồng ra khơi, chị Lê Thị Hiền (phường Phan Thiết) lại mang “Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá” đến Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết (Đồn Biên phòng Thanh Hải).

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ ký xác nhận tàu đã xuất bến và đang đánh bắt tại vị trí tọa độ hiển thị trên thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).

Ngư dân làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết.

Xong việc, chị về vá lưới, lo việc nhà. Khoảng 14 giờ - 16 giờ, khi nhận được điện thoại của chồng, chị báo cho Ban Điều hành Cảng cá Phan Thiết biết tàu sắp cập cảng. Rồi chị lại cầm cuốn sổ ra cảng, ký xác nhận tàu cập bến và đăng ký giờ rời cảng cho chuyến biển tiếp theo.

Đón chồng về, chị cùng bốc dỡ hải sản lên bán cho đầu nậu, những người chuyên thu mua cho các chợ và nhà hàng. Sau đó chị lại chuẩn bị mọi thứ để đêm xuống, chồng tiếp tục ra khơi.

Chị Hiền không phải trường hợp duy nhất. Ở các làng chài phía Đông tỉnh Lâm Đồng, nhiều hộ ngư dân có người cha, người mẹ hay người vợ ngày ngày đến Trạm Kiểm soát biên phòng và Ban Điều hành cảng cá làm thủ tục xuất, nhập bến như vậy.

Theo thống kê, toàn khu vực hiện có hơn 8.300 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Ngư dân bốc dỡ hải sản lên Cảng cá Phan Thiết sau chuyến ra khơi.

Với ngư dân, đây là nghĩa vụ. Với Trạm Kiểm soát biên phòng, đây là trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định của từng thuyền viên khi ra khơi.

Giám sát 24/24h, không để lọt tàu nguy cơ cao

Khu vực phía Đông Lâm Đồng có nhiều cảng cá lớn như Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa. Mỗi ngày, tàu cá trong và ngoài tỉnh ra vào bán hải sản và làm thủ tục xuất, cập bến.

Lực lượng Biên phòng đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Các trạm kiểm soát duy trì trực canh 24/24h và theo dõi hoạt động của tàu cá sau khi xuất bến trên hệ thống quản lý, kiểm soát tàu cá, nhất là những tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Riêng Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết, từ đầu năm đến nay đã: Làm thủ tục xuất, nhập bến cho 5.703 tàu cá với 35.714 lượt tàu, trên hệ thống kiểm soát tàu cá (KSTC) kết nối liên thông theo thời gian thực với hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT);

Kiểm tra, tuyên truyền cho 3.827 chủ phương tiện, ngư dân; Phát hiện 32 tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU qua tuần tra, kiểm soát; Phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né, Hải đội 2 và Chi cục Thủy sản và Biển đảo ký kế hoạch phối hợp, tổ chức 40 buổi tuần tra, kiểm soát với 52 lượt cán bộ, chiến sĩ; Tham gia Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Phan Thiết, Phú Hải 125 buổi với 125 lượt cán bộ.

Cảng cá Phan Thiết, nơi mỗi ngày có nhiều tàu cá ra vào.

Tuyên truyền ngay tại bàn ký sổ

Cảng cá đông tàu ra vào chính là “điểm hẹn” để lực lượng chức năng phổ biến các quy định của Luật Thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về gỡ “thẻ vàng” IUU.

Thượng úy Lê Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết cho biết, ngoài phát tờ rơi và tổ chức hội nghị tuyên truyền, đơn vị lồng ghép tuyên truyền ngay khi ngư dân đến ký “Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá”.

Nội dung tập trung vào những lỗi ngư dân hay mắc: khai thác hải sản nhỏ hơn kích thước quy định, khai thác sai vùng, sử dụng nghề và ngư cụ bị cấm… Đặc biệt là tuyệt đối không khai thác trái phép ở vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

“Nhiều ngư dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi đánh bắt trên biển”, Thượng úy Lê Thanh Tùng nói.

“

Chủ tàu cá và ngư dân khi hoạt động trên biển phải có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định và treo cờ Việt Nam. Tàu có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình, duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ kể từ khi rời cảng.

Trước khi cập cảng hoặc rời cảng ít nhất 1 giờ, chủ tàu phải thông báo cho cảng cá. Ngư dân tuyệt đối không vi phạm quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.