Master Anh Đức (Nguyễn Anh Đức, SN 1993, trú xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) – nổi tiếng với các khóa học dạy kinh doanh trên mạng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội Trốn thuế.

"Master" Anh Đức tại cơ quan công an.

Lời cảnh báo đối với những người kinh doanh dịch vụ đào tạo

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi cho rằng, một người có thể xây dựng thương hiệu cá nhân rất mạnh trên mạng xã hội, có số lượng người theo dõi lớn, tổ chức nhiều chương trình đào tạo và thu hút đông đảo học viên. Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng xã hội không thay thế được nghĩa vụ tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Khi cá nhân tổ chức kinh doanh thông qua doanh nghiệp, thu tiền học phí, bán sách, cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc đào tạo thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kế toán, hóa đơn và nghĩa vụ thuế tương ứng. Việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền không làm thay đổi bản chất của khoản thu nếu đó thực chất là doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Không thể lấy lý do tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp để loại trừ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Nếu có hành vi cố ý sử dụng thủ đoạn nhằm không kê khai, kê khai sai hoặc che giấu doanh thu để trốn nghĩa vụ thuế, người thực hiện có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, theo luật sư Cường, việc một người bị khởi tố về tội Trốn thuế không đồng nghĩa với việc người đó đã phạm tội Lừa dối khách hàng hoặc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những hành vi này phải được điều tra, chứng minh độc lập trên cơ sở các dấu hiệu cấu thành tội phạm tương ứng.

Cần điều tra cả vai trò của những người liên quan

Từ vụ việc Master Anh Đức, luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ toàn diện hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có liên quan.

Trước hết, cần xác minh đầy đủ doanh thu từ hoạt động bán khóa học, bán sách, tư vấn và huấn luyện doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Cần làm rõ 4 tài khoản cá nhân được sử dụng để nhận tiền thuộc về ai, ai quản lý, ai quyết định việc sử dụng tiền và các khoản thu này có được phản ánh trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp hay không.

Đáng chú ý, theo thông tin được công bố, vào đầu tháng 11/2026, sau khi truyền thông phản ánh về các khóa học, Master Anh Đức đã chỉ đạo kế toán rà soát và xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân. Việc xuất hóa đơn sau đó không đương nhiên xóa bỏ trách nhiệm đối với hành vi trốn thuế đã hoàn thành trước đó, nếu có đủ căn cứ chứng minh tội phạm. Ngược lại, cũng phải đánh giá đầy đủ các tài liệu kế toán, việc khắc phục hậu quả và những tình tiết có liên quan theo quy định pháp luật.

Thứ hai, cần kiểm tra nội dung quảng cáo, giới thiệu và cam kết trong từng khóa học. Cần xác định các thông tin về doanh thu, lợi nhuận, số lượng người thành công, khả năng làm giàu và phương pháp kinh doanh có đúng sự thật hay không; có được kiểm chứng bằng tài liệu khách quan hay chỉ là những hình ảnh, câu chuyện được dàn dựng nhằm tạo lòng tin.

Thứ ba, cần xác minh chất lượng dịch vụ đào tạo và quyền lợi thực tế của người học. Việc thu học phí cao hoặc người học không thành công sau khóa học không tự động cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu người tổ chức biết rõ thông tin đưa ra là sai sự thật nhưng vẫn cố ý sử dụng để khách hàng giao tiền thì cần xem xét trách nhiệm pháp lý.

Theo khoản 1 Điều 198 Bộ luật Hình sự, ngưỡng thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là một trong những căn cứ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, ngưỡng 5 triệu đồng trong Điều 198 là tiền thu lợi bất chính, không phải mức thiệt hại của người mua khóa học. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào việc học viên mất 5 triệu đồng hoặc nhiều hơn để kết luận người tổ chức đã phạm tội Lừa dối khách hàng.

Trong trường hợp người tổ chức ngay từ đầu đã dựng lên những thông tin không có thật về năng lực, dự án, cơ hội đầu tư, lợi nhuận hoặc kết quả kinh doanh, sử dụng những thông tin đó để làm cho người khác tin tưởng giao tiền rồi chiếm đoạt, cần xem xét dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cần xem xét Điều 197 Bộ luật Hình sự về tội Quảng cáo gian dối nếu có đủ các dấu hiệu luật định.

Một vấn đề khác cũng cần được chú ý là hoạt động huy động vốn, đầu tư hoặc kinh doanh đa cấp có thể được lồng ghép trong các chương trình đào tạo. Nếu học viên được yêu cầu đóng thêm tiền để tham gia dự án, mua gói đầu tư, kích hoạt tài khoản hoặc giới thiệu người mới để nhận hoa hồng, cơ quan điều tra cần xác minh bản chất các khoản tiền đó.

Luật sư Cường cũng cho rằng, cần điều tra cả vai trò của những người quản lý doanh nghiệp, kế toán, người trực tiếp tư vấn, bán khóa học, quản lý tài khoản và những cá nhân tham gia xây dựng nội dung quảng cáo. Nếu có căn cứ xác định sự câu kết, phân công, giúp sức hoặc đồng phạm phải xử lý theo quy định pháp luật.

TS.LS Đặng Văn Cường

Hệ lụy từ những khóa học làm giàu

Nói về nguyên nhân các khóa học làm giàu ngày càng phát triển, luật sư Cường cho rằng, nguyên nhân đầu tiên do nhu cầu cải thiện thu nhập, khởi nghiệp, đầu tư và tự chủ tài chính là nhu cầu có thật trong xã hội. Chính nhu cầu này tạo ra một thị trường rất lớn cho những người biết khai thác tâm lý đám đông.

Cùng với đó, mạng xã hội làm cho hiện tượng này trở nên phức tạp hơn. Khi một người thường xuyên xem những hình ảnh về cuộc sống giàu có, những lời chứng thực của học viên và các chương trình quảng cáo khóa học, họ có thể hình thành cảm giác rằng việc làm giàu rất dễ dàng, chỉ cần tham gia đúng chương trình hoặc gặp đúng người hướng dẫn.

Một số người tổ chức khóa học hiểu rất rõ tâm lý trên. Họ xây dựng thương hiệu cá nhân bằng những hình ảnh hào nhoáng, sử dụng danh xưng chuyên gia, doanh nhân thành đạt, nhà đầu tư triệu đô hoặc người truyền cảm hứng. Họ có thể sử dụng hình ảnh xe sang, nhà đẹp, đồng hồ đắt tiền, các chuyến du lịch xa hoa để tạo dựng niềm tin.

Hoạt động đào tạo tự thân không có gì sai trái, nhưng nếu giá trị thực tế của chương trình không tương xứng với số tiền thu được, người tổ chức chỉ tập trung vào việc bán những cấp độ khóa học đắt tiền hơn hoặc dùng học viên cũ để tiếp tục thu hút người mới thì cần phải kiểm tra tính trung thực và bản chất kinh doanh.

Nếu một người thực sự có năng lực kinh doanh vượt trội, có phương pháp tạo ra lợi nhuận bền vững, họ có thể chứng minh năng lực bằng hoạt động kinh doanh thực tế, bằng những sản phẩm, dịch vụ và kết quả có thể kiểm chứng. Việc truyền đạt kinh nghiệm cho người khác để thu phí là chính đáng, nhưng không thể lấy những lời hứa về sự giàu có trong tương lai thay thế cho kiến thức và giá trị đào tạo thực tế.

Hệ lụy của các khóa học thiếu minh bạch không chỉ là việc người học mất tiền. Khi kết quả không như quảng cáo, họ có thể rơi vào tình trạng nợ nần, mất khả năng thanh toán, khủng hoảng tâm lý và ảnh hưởng đến quan hệ gia đình.

Một nguy cơ khác là người học bị dẫn dắt từ hoạt động đào tạo sang những mô hình kinh doanh bất minh. Họ có thể được khuyến khích huy động vốn từ người thân, bạn bè, tham gia các hệ thống kinh doanh đa cấp biến tướng. Họ có thể từ chỗ bị lôi kéo trở thành người tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Hệ lụy sâu xa nhất là sự biến dạng trong nhận thức về giá trị lao động và đạo đức kinh doanh. Nếu một bộ phận giới trẻ tin rằng làm giàu chỉ cần một bí quyết, một khóa học hoặc một mạng lưới quan hệ mà không cần lao động, sáng tạo và tuân thủ pháp luật thì rất dễ hình thành tư duy thực dụng, nóng vội, thậm chí làm giàu bất chấp. Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến quản lý thị trường mà còn là vấn đề giáo dục, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trước thực trạng trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện pháp luật, quản lý hoạt động kinh doanh, kiểm tra nghĩa vụ thuế, bảo vệ người tiêu dùng, đấu tranh phòng chống tội phạm và nâng cao nhận thức xã hội. Mục tiêu không phải là cấm hoạt động dạy làm giàu mà là thiết lập một môi trường đào tạo minh bạch, có trách nhiệm và không cho phép việc lợi dụng khát vọng làm giàu để trục lợi.

Đối với người học, cần thay đổi nhận thức về con đường làm giàu. Không có khóa học nào có thể bảo đảm rằng tất cả học viên sẽ trở nên giàu có sau một thời gian nhất định.

“Quyền làm giàu là quyền chính đáng, nhưng làm giàu phải gắn với trách nhiệm pháp lý và đạo đức kinh doanh. Một người có thể trở nên giàu có nhờ kinh doanh, đầu tư, đào tạo và tư vấn, nhưng không thể làm giàu bằng cách tạo ra những ảo tưởng, khai thác sự thiếu hiểu biết và chiếm đoạt thành quả lao động của người khác. Một xã hội lành mạnh không phải là xã hội ngăn cản người dân làm giàu, mà là xã hội bảo đảm mọi người có cơ hội làm giàu bằng con đường chân chính, đồng thời kiên quyết loại bỏ những hành vi lợi dụng khát vọng làm giàu để lừa dối, trục lợi và vi phạm pháp luật”, luật sư Cường nêu ý kiến.