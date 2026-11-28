Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Bắc Ninh, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok... xuất hiện nhiều phiên livestream "khui ngọc trai trúng thưởng" hoặc "mổ trai lấy ngọc" với lời hứa hẹn thu mua lại giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Cơ quan công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Kịch bản của các đối tượng là rao bán các gói (combo) mổ trai với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng (như 199.000 đồng, 399.000 đồng, 688.000 đồng) trên sóng trực tiếp.

Sử dụng tài khoản ảo, "chim mồi" bình luận chốt đơn, khoe trúng thưởng và tung hình ảnh hóa đơn chuyển khoản giả để tạo lòng tin.

Sau khi người chơi chuyển tiền mua combo, kẻ gian thông báo người chơi mở được viên ngọc cực hiếm, có giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng và cam kết có người thu mua lại ngay.

Để nhận tiền bán ngọc hoặc tiền thưởng, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm hàng loạt khoản phí như: Phí thanh khoản, phí kiểm định, thuế thu nhập, phí quy đổi ngoại tệ, phí chống rửa tiền.... Càng nộp tiền, số tiền bị yêu cầu càng tăng cho đến khi nạn nhân cạn tiền và bị chặn liên lạc.

Sau khi bị lừa, nhiều nạn nhân tiếp tục bị các trang mạo danh lực lượng công an hoặc luật sư tiếp cận, hứa hỗ trợ "thu hồi tiền treo" và yêu cầu nộp thêm phí xác minh để lừa thêm lần nữa.

Cơ quan công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi. Ảnh: Công an Tp.Bắc Ninh.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các trò chơi may rủi, khui quà, mổ trai tìm ngọc trên các phiên livestream không rõ nguồn gốc.

Không có việc bỏ ra vài trăm nghìn đồng mua ngọc trên mạng mà dễ dàng bán lại lãi hàng tỷ đồng.

Tuyệt đối không chuyển tiền để "mở khóa", "nộp thuế", "thanh khoản" hay "xác minh" dưới bất kỳ hình thức nào.

Cơ quan công an không làm việc qua mạng xã hội và không thu phí của người dân để hỗ trợ thu hồi tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trót chuyển tiền, người dân cần lưu lại toàn bộ tin nhắn, hóa đơn chuyển khoản và đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo.