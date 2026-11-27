Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các bị cáo đối mặt tổng cộng 17 tội danh, gồm âm mưu phạm tội, trộm cắp hàng hóa vận chuyển liên bang bằng đường sắt, tiếp nhận hoặc tàng trữ tài sản do phạm pháp mà có và thực hiện hành vi bạo lực đối với phương tiện vận tải đường sắt.

Theo cáo trạng, đường dây do Nathan Angel, 21 tuổi, cầm đầu, bị cáo buộc đã nhắm vào ít nhất 36 đoàn tàu và đột nhập hơn 70 toa hàng trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 8/2026. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa điểm, trong đó có Pico Rivera và Fullerton. Hàng hóa bị lấy cắp gồm giày thể thao Nike và nhiều sản phẩm tiêu dùng có giá trị, sau đó được đưa ra thị trường chợ đen.

Cáo trạng cho biết các nghi can, trong đó có cha và hai người chú của Nathan Angel, đã lên các đoàn tàu và vô hiệu hóa hệ thống phanh hơi, buộc tàu phải dừng khẩn cấp để thực hiện hành vi trộm cắp. Một số đối tượng bị cáo buộc thuê hoặc sử dụng xe tải, xe van để đưa người tham gia đến khu vực đường sắt, vận chuyển hàng hóa lấy cắp và đưa đến nơi cất giấu.

Nathan Angel còn bị cáo buộc gửi hình ảnh hàng hóa cho các đồng phạm để rao bán trên mạng xã hội hoặc thông qua các doanh nghiệp khác. Trong số này có một công ty tại Los Angeles chuyên kinh doanh giày thể thao và thời trang đường phố nhưng không phải đại lý được Nike ủy quyền.

Theo báo San Francisco Gate, vụ án được công bố trong bối cảnh tình trạng trộm cắp hàng hóa gia tăng tại South California, đặc biệt ở các quận Riverside, Los Angeles và San Bernardino. Ông Keith Lewis, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành của hệ thống Verisk CargoNet, nhận định những khu vực này trở thành mục tiêu do tập trung nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp giao nhận và trung tâm phân phối hàng hóa.

Biện lý quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết các vụ bắt giữ là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 14 tháng, nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm và bảo vệ hệ thống vận tải, phân phối hàng hóa. Cơ quan chức năng sẽ truy tố cả những người trực tiếp đột nhập tàu hàng lẫn những đối tượng biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của hàng hóa nhưng vẫn tham gia tiêu thụ.

Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù đối với tội âm mưu, 10 năm tù cho mỗi tội danh trộm cắp và tù chung thân đối với mỗi tội danh thực hiện hành vi bạo lực nhằm vào phương tiện đường sắt.