Hỏi:

Tôi lái xe trên đường thì thấy một xe ô tô gây tai nạn khiến một người đi xe máy bị ngã. Sau đó, ô tô này tăng ga bỏ chạy mà không ở lại hiện trường. Vậy xin hỏi, trường hợp này tôi có được quyền truy đuổi xe ô tô đó để yêu cầu giải quyết vụ việc?

Phan Hải Nam (Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời:

Theo quy định, hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy có thể bị xử lý hình sự tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Đối với người đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc ngay sau khi thực hiện hành vi thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Khi đó, các cơ quan chức năng nêu trên phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Ngoài ra, trong trường hợp bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt.

Như vậy, bất kỳ người dân nào cũng có quyền tham gia bắt giữ người có hành vi vi phạm quả tang.

Tuy nhiên, quá trình sử dụng phương tiện (xe máy, ô tô…) để truy đuổi người có hành vi vi phạm quả tang, người tham gia truy đuổi phải đảm bảo an toàn cho những người đi trên đường.

Nếu trong quá trình truy đuổi mà có lỗi gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản cho những người tham gia giao thông thì sẽ phải bồi thường và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn, người chứng kiến hoặc biết thông tin về phương tiện liên quan các vụ tai nạn giao thông có thể sử dụng điện thoại để ghi lại thông tin của phương tiện. Ngay sau đó cần báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất, lực lượng CSGT… để cung cấp hình ảnh, thông tin phục vụ quá trình điều tra truy xét.