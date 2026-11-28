Những dấu tích còn lại

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, sinh năm 1950, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Đạt: Năm 1997, thực hiện chỉ đạo của Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương, xã giao Ban CHQS xã tổ chức quy tập những phần mộ được xác định là của bộ đội, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, từng sống, công tác trên địa bàn và được an táng rải rác ở các cồn, bãi trong xã.

Ông Nguyễn Bá Hạy, sinh năm 1952, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoằng Đạt là người trực tiếp tổ chức công việc. Ông cho biết, lực lượng cựu chiến binh và dân quân xã quy tập 19 phần mộ trong hơn 10 ngày. Nhiều bia cũ đã mờ; người tham gia dùng phấn trắng làm rõ nét chữ, chuyển thông tin sang bia mới và đánh số từng mộ để tránh nhầm lẫn. Theo ông Hạy, cả 19 phần mộ đều có xương cốt; bia cũ được an táng cùng hài cốt.

Tấm bia chung dựng năm 1997 lưu danh 19 người được quy tập về đây. Theo hồ sơ của Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, hai trường hợp được xác định là liệt sĩ Nguyễn Văn Lũy, quê ở Gò Công, Bến Tre và Nguyễn Hữu Kiên, quê ở Phúc An Hòa, An Hóa, Bến Tre, được Đội quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh khai quật, bàn giao hài cốt cho gia đình. Một phần mộ khác được gia đình xin di chuyển về quê là Nguyễn Hữu Trung, quê ở Xuân Thành, Thủ Đức. Từ 19 phần mộ ban đầu, hiện khu mộ còn 16 phần mộ.

Tấm danh bia được hoàn thành năm 1997 tại khu mộ.

Qua kiểm tra thực địa, 16 bia nhỏ gắn với từng phần mộ còn lưu nhiều thông tin cụ thể hơn bia chung: Ngoài họ tên hoặc tên gọi, một số bia ghi địa danh quê quán, có bia khắc ngày, tháng. Bia chung và bia nhỏ là hai nguồn dấu tích cần được đặt cạnh nhau khi xác minh, bởi một bên lưu danh sách được lập khi quy tập, một bên ghi thông tin tại từng phần mộ. Những nội dung này cần tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ, tư liệu còn lưu giữ và thông tin từ thân nhân, đồng đội.

Trên bia nhỏ của phần mộ Nguyễn Trọng Lai có ghi ngày 15-11-1955; bia nhỏ của phần mộ Nguyễn Văn Trung ghi ngày 6-3-1955. Đây là những mốc thời gian có thể trở thành đầu mối tra cứu hồ sơ quân nhân và các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, khi chưa có căn cứ đối chứng, chưa thể xác định đó là ngày sinh hay ngày mất của những người được ghi tên trên bia.

Cần khai quật, giám định ADN

Từ những dòng chữ trên bia nhỏ, một số phần mộ tại Nghĩa trang Đồng Quýt có thông tin quê quán ở những địa danh khá cụ thể. Các ghi chép thực địa ban đầu đọc được tên: Võ Văn Như (Vũ Minh Như/ Võ Minh Như), quê ở Tam Hiệp (Tân Hiệp), Vĩnh Kiểu (Vĩnh Cầm/ Vĩnh Cửu), Biên Hòa; Huỳnh Văn Tân, địa danh Hiệp Thành, Mỹ Tho; Phạm Văn Tân, địa danh Cầu Sang, Mỏ Cày, Bến Tre; Phạm Thành Trung (Phan Thanh Trung), địa danh Tân Phương, Hóc Môn; Nguyễn Hồng Bào, địa danh Long Thành, Bà Rịa; Nguyễn Văn Trung, địa danh Sỹ La (Si La), Hoài Đức, Hà Đông. Đặc biệt, hai bia nhỏ ghi “chiến sĩ Nô” và “chiến sĩ Hai” đều có địa danh Yên Mô (Yên Nô), Ninh Bình.

Địa danh trên bia là căn cứ khoanh vùng tra cứu, song cần đối chiếu với địa giới hành chính qua các thời kỳ, hồ sơ quân nhân, tài liệu đơn vị và thông tin từ thân nhân, đồng đội. Hai tên gọi Nô và Hai trên bia nhỏ gợi nhớ lời kể của ông Nguyễn Viết Ngôn: trước đây, ông từng cưu mang hai chiến sĩ mang tên gọi giống như này. Sau đó, họ trở lại chiến đấu, bị thương, được đưa về trạm xá Quân đội gần đó và khoảng hai ngày sau thì qua đời.

Ông Đinh Trọng Nghị, người từng sống gần khu vực trạm xá Quân đội cũng kể về hai chiến sĩ Nô và Hai. Theo ông, hai người được đưa về trong tình trạng bị thương, tinh thần không ổn định rồi qua đời. Hai lời kể cùng hướng đến một sự việc, một cặp chiến sĩ mang tên gọi Nô và Hai; hai bia nhỏ trên hai phần mộ ở Nghĩa trang Đồng Quýt cũng ghi tên gọi này, kèm địa danh Yên Mô, Ninh Bình.

Sự trùng hợp giữa lời kể và thông tin trên bia mở ra hướng xác minh, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định hai chiến sĩ mà nhân chứng nhớ đến chính là hai người đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đồng Quýt. Bởi vậy, Bộ CHQS tỉnh đề nghị rà soát cả tên gọi thường dùng như “Tám”, “Hai”, “Nô”, đồng thời kiểm tra hồ sơ về nơi hy sinh, từ trần hoặc an táng ban đầu tại Trù Ninh.

Toàn cảnh khu mộ (16 mộ) hiện được an táng tại Nghĩa trang Đồng Quýt, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Những bia chỉ ghi họ tên hoặc tên gọi như Nguyễn Văn Lượm (Nguyễn Văn Lượng), Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Lân (Nguyễn Văn Lâm), Tám Huệ, Văn Thanh Hà, Huỳnh Ngọc Hương và Nguyễn Văn Long khó tra cứu hơn do thiếu quê quán, đơn vị. Bộ CHQS tỉnh tách nhóm này để các cơ quan đối chiếu hồ sơ theo họ tên, cách đọc khác và dữ liệu quân nhân.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang rà soát theo quy trình 8 bước xây dựng hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ. Văn bản gửi sở nội vụ và bộ CHQS các tỉnh, thành phố cho biết, trong 16 phần mộ còn lại có 8 trường hợp ghi quê quán, 8 trường hợp chỉ có họ tên; đồng thời đề nghị các địa phương phối hợp tra cứu, xác minh. Với 8 trường hợp có quê quán, Bộ CHQS tỉnh đề nghị tra cứu hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân, hồ sơ tập kết ra Bắc (nếu có) và sổ quản lý mộ. Những thông tin cần làm rõ gồm họ tên đầy đủ, năm sinh, nguyên quán, đơn vị, ngày và nơi hy sinh hoặc từ trần, nơi an táng ban đầu, tình trạng công nhận liệt sĩ và thông tin thân nhân. Với 8 trường hợp chưa có quê quán, các cơ quan, đơn vị được đề nghị đối chiếu họ tên với hồ sơ liệt sĩ và hồ sơ quân nhân, lưu ý những cách đọc khác nhau do bia mộ bị mờ. Nếu không tìm thấy dữ liệu, địa phương cần trả lời bằng văn bản “không có thông tin” để Bộ CHQS tỉnh tổng hợp và xác định hướng xử lý tiếp theo.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đồng thời đề nghị Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị hỗ trợ tra cứu hồ sơ lưu trữ, cơ sở dữ liệu liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, từ trần và sổ quản lý mộ. Đơn vị cũng đề nghị phối hợp khai thác tài liệu về cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc được bố trí, điều trị tại Hoằng Đạt giai đoạn 1954-1959 (nếu có). Đây là hướng tìm kiếm cần thiết bởi tư liệu có thể nằm trong hồ sơ quân y, hồ sơ đơn vị hoặc lưu trữ chuyên ngành.

Các văn bản trên mới là đề nghị tra cứu, phối hợp xác minh, chưa phải kết luận về danh tính 16 người đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đồng Quýt. Khi chưa có kết quả trả lời chính thức, chưa thể khẳng định danh tính, quê quán hay tình trạng liệt sĩ của từng phần mộ. Trung tá Trần Trung Thành, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiến hành khảo sát, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét phương án khai quật, giám định ADN đối với 16 phần mộ tại Nghĩa trang Đồng Quýt. Đơn vị cũng mong muốn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tìm kiếm thêm thông tin về gia đình, thân nhân của những người đang yên nghỉ tại đây.

Việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN, nếu được xem xét, phải căn cứ kết quả xác minh và thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự. Cơ quan chuyên môn cũng cần đánh giá khả năng khai thác thông tin từ những bia cũ mà ông Nguyễn Bá Hạy cho biết đã được an táng cùng hài cốt. Mọi hoạt động phải bảo đảm sự tôn nghiêm đối với người đã khuất.

Trong bối cảnh cả nước triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" còn thiếu thông tin, việc rà soát khu mộ ở Nghĩa trang Đồng Quýt là việc làm thiết thực. Từ bia mộ, ký ức nhân chứng đến hồ sơ lưu trữ, mỗi nguồn tư liệu đều cần được đối chiếu, kiểm chứng. Gần 3 thập kỷ sau ngày quy tập, 16 phần mộ vẫn chờ được xác định rõ danh tính; phía sau mỗi cái tên là một gia đình, một quê hương mong ngày tìm lại người thân. Hành trình ấy cần sự vào cuộc kiên trì của cơ quan chức năng, nhưng cũng cần sự chung tay của đồng đội, thân nhân và bạn đọc-những người có thể nhận ra một địa danh, một tên gọi hay một dấu mốc từng được lưu giữ trong ký ức gia đình.