Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng T.X.N (54 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng T.X.N tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan điều tra, ngày 16/11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, do Đại úy Đặng Văn Hải làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Sóc Sơn và Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác dừng kiểm tra xe máy do anh N.V.S (40 tuổi, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển.

Sau khi kiểm tra, xác định anh S không vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng cho người này tiếp tục tham gia giao thông.

Khoảng 30 phút sau, N đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa, cho rằng tổ công tác đã nhận tiền của người vi phạm dù không có bằng chứng. Người đàn ông yêu cầu cán bộ Cảnh sát giao thông đưa 180 triệu đồng để bỏ qua sự việc.

Những ngày tiếp theo, N. thường xuyên đến chốt kiểm soát, dọa đã làm đơn tố giác tổ công tác yêu cầu đưa tiền để rút đơn. Trước sự việc trên, Đại úy Đặng Văn Hải đã báo cáo chỉ huy đơn vị.

Chiều tối 25/11, Đại úy Đặng Văn Hải hẹn gặp N. để đưa 80 triệu đồng. Trong lúc N. đang nhận tiền thì bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, N. đã khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.