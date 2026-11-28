Quang cảnh phiên tòa sáng 27/11. (Ảnh: TTXVN)

Năm bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1961, trú phường Giảng Võ, Hà Nội), Trần Việt Anh (sinh năm 1993, trú phường Giảng Võ), Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1976, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Đào Bá Đoàn (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1962, nguyên Trưởng ban biên tập, Nhà xuất bản Hội Nhà văn) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm b - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, các bị cáo có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, Anh hùng dân tộc. Ngoài ra, Nguyễn Thành Nam cùng với Trần Việt Anh làm, phát tán, tuyên truyền nhiều video có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, Anh hùng dân tộc...

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp lời khai trong quá trình điều tra và những tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm đến an ninh quốc gia, tác động tiêu cực đối với xã hội. Căn cứ vai trò, mức độ hành vi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Viện Kiểm sát đề nghị các mức án đối với bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 30/11 tới.