Hôm ấy, những ngày cuối tháng 10 ở ven hồ thủy điện Hoà Bình, gần khu du lịch sinh thái Thung Nai (tỉnh Phú Thọ), để chứng minh cho sự “vô tội” của gia đình mình trong việc xây dựng bè với lưới mắt nhỏ bắt cá con về nuôi cá trong lồng bè, anh H, chị S đã đồng ý rủ chúng tôi đi đêm để xem "cả làng cả nước ai cũng làm như nhà tôi cả”.