Núi Thành ra mắt mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại 31 địa điểm
Nhằm phát huy phương châm "4 tại chỗ", nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, ngày 27-11, UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại 31 địa điểm trên địa bàn 19 thôn.
Theo quy chế hoạt động, Trưởng thôn và Đội trưởng Đội dân phòng tại 19 thôn chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hoạt động các điểm chữa cháy thuộc địa bàn phụ trách; định kỳ báo cáo kết quả về UBND xã thông qua Công an xã. Mô hình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí, với cơ chế: cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện, lực lượng Công an làm nòng cốt và nhân dân tham gia thực hiện.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nui-thanh-ra-mat-mo-hinh-diem-chua-chay-cong-cong-tai-31-dia-diem-post361624.html