Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tại toà. Ảnh: VTV

Ông bạn hàng xóm đặt chén trà xuống, hỏi:

- Án treo, thế là nhẹ hay nặng?

Ông Năm cười:

- Nhẹ hay nặng còn phải nhìn vào bản án, nhưng người mua nhà thì chẳng thể chỉ nhìn vào mấy con số tháng tù. Họ đã chờ đợi hơn chục năm để được cầm trên tay sổ hồng như bao người mua nhà khác.

Ông bạn trầm ngâm:

- Mua nhà để an cư, ai ngờ lại mua cả một nỗi lo kéo dài!

Nỗi lo ấy không phải chuyện nhỏ. Theo bản án sơ thẩm, tại dự án CT6 Kiến Hưng, chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tự ý tăng diện tích, thay đổi công năng, xây thêm tòa CT6C ngoài quy hoạch được duyệt. Những thông tin quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý khiến khách hàng tin tưởng xuống tiền. 519 căn hộ được bán, nhiều người mua không thể đăng ký quyền sở hữu nhà ở như mong muốn.

Một căn nhà có thể xây bằng bê tông, cốt thép; nhưng niềm tin của người mua lại được dựng lên bằng những lời cam kết. Khi cam kết không đúng, nền móng của niềm tin cũng lung lay.

Ông bạn hàng xóm lại hỏi:

- Thế là pháp luật đã xử lý, chuyện còn gì phải bàn?

Ông Năm đáp:

- Pháp luật đã tuyên án là một việc. Khắc phục hậu quả đến nơi đến chốn lại là việc khác. Bản án có thể khép lại một giai đoạn tố tụng, nhưng chưa thể khép lại nỗi bất an của người dân nếu quyền lợi của họ chưa được giải quyết đầy đủ.

Tại phiên tòa, ông Thản cho biết đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án, chuẩn bị phương án bố trí nhà tại khu đô thị Thanh Hà cho những người có nhu cầu chuyển đến. Đây là khoản tiền và sự chuẩn bị cần được ghi nhận trong quá trình khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tiền đã nộp không đồng nghĩa mọi thiệt hại đã được giải quyết. Theo phán quyết, ông Thản và Công ty Bemes phải liên đới bồi thường cho 79 căn hộ, nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời. Tổng số tiền bồi thường được xác định khoảng 259 tỷ đồng. Với những căn hộ không phải phá dỡ, di dời, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để người dân được làm thủ tục cấp sổ hồng.

Như vậy, phía sau bản án còn là những việc cụ thể: bồi thường đúng, đủ; bố trí nơi ở phù hợp; hoàn thành nghĩa vụ tài chính; tháo gỡ những vướng mắc pháp lý còn lại.

Ông Năm nghĩ đến những gia đình đã sống hơn một thập niên trong căn hộ của mình mà quyền sở hữu vẫn chưa được xác lập đầy đủ. Họ mua nhà bằng tiền tích cóp, bằng khoản vay ngân hàng, bằng hy vọng có một mái ấm ổn định. Họ không mua sự bất định, càng không mua những cuộc tranh luận kéo dài về trách nhiệm.

Ông bạn hàng xóm chậm rãi:

- Người làm sai đã nhận án. Nhưng người chịu thiệt có được trở về cuộc sống bình thường không?

Câu hỏi ấy mới thật sự chạm vào lòng người.

Trong vụ CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm của chủ đầu tư đã được xác định bằng bản án. Trách nhiệm của những cán bộ thiếu kiểm tra, giám sát cũng đã được đặt ra. Nhưng bài học lớn hơn là không thể để sự buông lỏng quản lý trở thành khoảng trống cho sai phạm, rồi để người dân phải gánh hậu quả.

Một dự án nhà ở không chỉ là những khối bê tông và bảng tính lợi nhuận. Đó là nơi người ta gửi gắm tuổi già, tương lai con trẻ và sự bình yên của cả gia đình. Vì thế, mỗi lời quảng cáo về pháp lý phải trung thực; mỗi cơ quan quản lý phải thực hiện đúng chức trách; mỗi khoản bồi thường phải hướng đến việc khôi phục quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại.

Ông Năm nhấp ngụm trà, tự nhủ: Án treo không có nghĩa trách nhiệm được treo. Tiền khắc phục đã nộp cũng không có nghĩa món nợ với người mua nhà đã trả xong.

Cuối cùng, điều người dân mong mỏi không phải là thêm những lời hứa, mà là được nhận tiền bồi thường, được chuyển đến nơi ở mới hoặc được cấp sổ hồng theo đúng phán quyết. Khi ấy, công lý mới thực sự bước ra khỏi phòng xử án, trở về với từng căn nhà, từng mái ấm.

Và chuyện làng, chuyện phố sẽ thôi nhắc đến CT6 Kiến Hưng như một nỗi buồn kéo dài, để nhắc nhau rằng: Làm ăn có thể tính bằng lợi nhuận, nhưng lòng tin của người dân không thể đem ra đánh cược.

V.X.B