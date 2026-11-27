Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn kiểm sát, thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Bảo Lâm 5.

Vừa qua, VKSND khu vực 4, tỉnh Lâm Đồng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại UBND xã Bảo Lâm 5 và UBND xã Bảo Lâm 1.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Chung, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 làm Trưởng đoàn.

Nội dung kiểm sát tập trung vào công tác tiếp nhận, lập và quản lý hồ sơ thi hành án hình sự; việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng; công tác thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và trách nhiệm của UBND, Công an cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm sát, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát ghi nhận một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác phối hợp, quản lý hồ sơ và theo dõi người chấp hành án tại cộng đồng.

Ở một số trường hợp, việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án chưa thật sự đầy đủ; việc tham mưu phân công người phối hợp quản lý, giám sát, giáo dục còn chưa kịp thời.

Kiểm sát viên kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách và tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Một số hồ sơ còn thiếu tài liệu như: bản tự nhận xét, báo cáo định kỳ của người chấp hành án; việc nhận xét, đánh giá, phân loại và cập nhật tài liệu chứng minh kết quả thực hiện nghĩa vụ dân sự, án phí, hình phạt bổ sung còn chưa đầy đủ.

Đối với công tác thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại UBND xã Bảo Lâm 1, do đây là nhiệm vụ mới, các quy định pháp luật vừa được sửa đổi, bổ sung nên địa phương bước đầu còn gặp một số khó khăn trong phối hợp, quản lý và theo dõi người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn đã trao đổi, làm rõ những nội dung cần khắc phục với UBND và Công an hai xã; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, thực hiện đầy đủ chế độ nhận xét, báo cáo, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án.

Đoàn kiểm sát cũng lưu ý tăng cường phối hợp giữa Công an cấp xã với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức thành viên, gia đình người chấp hành án và Cơ quan điều tra trong quá trình quản lý, theo dõi những trường hợp có liên quan.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát tại UBND hai xã Bảo Lâm 5 và UBND xã Bảo Lâm 1 góp phần kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng ở cơ sở; qua đó bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm chỉnh, đúng quy định pháp luật.