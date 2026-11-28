Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế; đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Công an thành phố đang tập trung rà soát, xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn.

Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, có sự kết hợp giữa hoạt động truyền thống với lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và những hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Một trong những vụ việc đáng chú ý là Công an thành phố triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 20kg ma túy các loại, bắt giữ 34 đối tượng vào cuối tháng 10-2026. Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với tính chất rất phức tạp. Việc triệt phá thành công đường dây tội phạm đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các vi phạm trên không gian mạng, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để cổ xúy lối sống giang hồ, bạo lực đặt ra yêu cầu mới trong công tác bảo đảm ANTT. Điển hình, vào đầu tháng 11-2026, Công an thành phố phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động theo phương thức “giang hồ mạng” do Đào Ngọc Giàu cầm đầu. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 20 đối tượng liên quan.

Trung tâm Điều hành tác chiến quản lý ANTT của thành phố có khả năng tích hợp, kết nối và khai thác lượng dữ liệu lớn từ nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát và điều hành. Hệ thống không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, truy vết và xử lý các vụ việc mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI

Những vụ việc nêu trên cho thấy, nếu không chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý từ sớm, các hành vi vi phạm pháp luật có thể phát triển thành những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT và đời sống xã hội.

Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm ANTT không chỉ là tập trung đấu tranh, xử lý các vụ việc đã xảy ra mà quan trọng hơn là phải chủ động phòng ngừa, kiểm soát tốt tình hình ngay từ cơ sở.

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp

Tại buổi lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố vào ngày 10-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà lực lượng Công an thành phố đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bảo đảm ANTT không chỉ là yếu tố quan trọng tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư mà còn trực tiếp bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Do đó, lực lượng Công an thành phố cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố phải tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, hoạt động sản xuất, mua bán hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, đòi hỏi phải có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và sự bình yên của nhân dân làm thước đo kết quả công tác.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2026, thời điểm diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội và các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu: Các lực lượng tăng cường công tác bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Qua đó góp phần giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm người dân và du khách được đón các ngày lễ, Tết trong không khí an toàn, bình yên.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết: Công an thành phố đã xây dựng các kế hoạch, phương án tiếp tục bảo đảm ANTT trong dịp cuối năm, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo đảm an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi toàn lực lượng phải tập trung cao độ, chủ động triển khai nhiệm vụ, không để xảy ra những “điểm nóng”, vụ việc phức tạp về ANTT.

Một trong những giải pháp được lãnh đạo Công an thành phố quan tâm là nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và khai thác dữ liệu phục vụ chỉ huy, điều hành.

Tại địa bàn cơ sở, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an các xã, phường phải chủ động rà soát địa bàn, đối tượng, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại những địa bàn tập trung đông công nhân, khu nhà trọ, khu vực kinh doanh, mua bán và các tuyến giao thông trọng điểm. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với chính quyền địa phương, các sở, ngành và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần được duy trì thường xuyên, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xử lý kịp thời ngay từ địa bàn dân cư.

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ thời điểm này sẽ góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội, để người dân và du khách yên tâm đón những ngày cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán sắp tới.