Lâm Đồng hôm nay 27/09

Bản tin tổng hợp sau 18h00 ngày 27/09/2026 ghi nhận bức tranh toàn cảnh tại Lâm Đồng với nhiều chuyển biến đáng chú ý trên các lĩnh vực an toàn giao thông, kinh tế - dân sinh và các hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Du lịch Thế giới.

Bên cạnh công tác khẩn trương ổn định đời sống của người dân vùng ngập sau lũ và chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt 2026, các giải pháp siết chặt trật tự đường bộ và hỗ trợ hộ kinh doanh cũng được địa phương đẩy mạnh triển khai.

Điểm nhanh

Giao thông — Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định: Hệ thống được lắp trên Quốc lộ 28B và ĐT724 nhằm phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức của tài xế.

Du lịch — Du khách đến Đà Lạt thoải mái tận hưởng ưu đãi du lịch: Nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá dịch vụ được triển khai dịp Ngày Du lịch Thế giới trong thời tiết nắng ráo.

Dân sinh — Sau lũ, người dân phía Đông Lâm Đồng gấp rút ổn định cuộc sống: Nước lũ rút dần, người dân khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh môi trường để sớm ổn định sinh hoạt thường nhật.

Lễ hội — Lâm Đồng gấp rút chuẩn bị nguồn hoa cho Festival Hoa Đà Lạt 2026: Các đơn vị cung ứng hoa và chỉnh trang đô thị tính toán lịch gieo trồng để hoa nở rộ đúng mùa lễ hội.

Hỗ trợ tài chính — Gỡ rào cản để “tiếp sức” cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng: Nghị quyết 43/2026/QH16 hỗ trợ giảm 30% số thuế phải nộp giúp giảm áp lực chi phí cho cơ sở kinh doanh.

Gỡ rào cản để “tiếp sức” cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

Các mảng tin nổi bật

An ninh – Trật tự và Giao thông

Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định: Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa hệ thống vào vận hành thực tế tại các tuyến đường huyết mạch gồm Quốc lộ 28B và ĐT724 để kiểm soát chặt chẽ tốc độ phương tiện.

Kinh tế – Dân sinh – Môi trường

Sau lũ, người dân phía Đông Lâm Đồng gấp rút ổn định cuộc sống: Các hộ dân vùng trũng ngập phía Đông tỉnh đang nỗ lực dọn rửa bùn đất, khử trùng khu vực nhà ở và khôi phục nhịp sống thường nhật.

Gỡ rào cản để “tiếp sức” cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng: Chính sách giảm 30% thuế phải nộp trong 2 năm 2026 và 2027 cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm tạo lực đẩy quan trọng cho kinh tế cơ sở.

Giữ rừng bắt đầu từ trách nhiệm của từng chủ rừng: Địa phương yêu cầu siết chặt kỷ cương quản lý, gắn trách nhiệm của chủ rừng với việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và tài nguyên lâu dài.

Văn hóa – Du lịch và Thể thao

Du khách đến Đà Lạt thoải mái tận hưởng ưu đãi du lịch: Đông đảo khách tham quan tận hưởng thời tiết đẹp tại trung tâm Đà Lạt cùng nhiều gói ưu đãi nhân Ngày Du lịch Thế giới.

World Tourism Day: More Experiences, Greater Convenience: Dịp lễ rơi vào cuối tuần, các điểm đến tại Lâm Đồng chủ động tung gói khuyến mãi và đẩy mạnh chuyển đổi số tạo tiện lợi tối đa cho du khách tra cứu thông tin.

Lâm Đồng nỗ lực nâng tầm Festival Hoa Đà Lạt: Hướng tới kỳ lễ hội lần thứ XI năm 2026, địa phương đẩy mạnh chuẩn bị nhằm nâng cấp lễ hội thành sự kiện văn hóa, du lịch chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Lâm Đồng gấp rút chuẩn bị nguồn hoa cho Festival Hoa Đà Lạt 2026: Nhà vườn và đơn vị trang trí triển khai quy trình chăm sóc tỉ mỉ từ vườn ươm, đảm bảo hoa nở đúng khung thời gian tổ chức sự kiện.

Running Through the Greenery of Da Lat: Phong trào chạy bộ địa hình qua các cung đường xanh và đồi dốc Đà Lạt phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người yêu thể thao tham gia tập luyện.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

27/09/2026 16:41 — Du khách đến Đà Lạt thoải mái tận hưởng ưu đãi du lịch

27/09/2026 16:40 — Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định

27/09/2026 14:41 — Running Through the Greenery of Da Lat

27/09/2026 08:43 — Sau lũ, người dân phía Đông Lâm Đồng gấp rút ổn định cuộc sống

27/09/2026 08:20 — World Tourism Day: More Experiences, Greater Convenience

27/09/2026 08:00 — Lâm Đồng nỗ lực nâng tầm Festival Hoa Đà Lạt

27/09/2026 05:39 — Giữ rừng bắt đầu từ trách nhiệm của từng chủ rừng

27/09/2026 05:15 — Lâm Đồng gấp rút chuẩn bị nguồn hoa cho Festival Hoa Đà Lạt 2026

27/09/2026 04:23 — Gỡ rào cản để “tiếp sức” cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

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