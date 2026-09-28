TPHCM đề xuất ‘làn xanh’ cho dự án hạ tầng ưu tiên

Phối cảnh một nút giao thuộc dự án cao tốc TPHCM-Mộc Bài- một dự án hạ tầng trọng điểm của TPHCM

Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng

UBND TPHCM đang lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và huy động nguồn lực xây dựng, phát triển, khai thác, bảo trì đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng liên kết vùng trên địa bàn.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa điểm a, khoản 1, Điều 14 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để TPHCM đa dạng hóa nguồn vốn, thu hút nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng.

Các chính sách đề xuất tập trung vào nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, logistics, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), bãi đỗ xe, công trình tài trợ và các dự án hạ tầng có tính chất liên kết, phát triển vùng.

Đối với dự án xây dựng, khai thác bãi đỗ xe, dự thảo đề xuất hỗ trợ 50% số tiền lãi vay phải trả đối với khoản vay tại Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay nhưng tối đa không quá 5 năm, theo các điều kiện và trình tự được quy định.

Với lĩnh vực logistics, TPHCM dự kiến ưu tiên quỹ đất, mặt nước theo quy hoạch để phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, ga hàng hóa đường sắt, trung tâm logistics, khu logistics tích hợp, trung tâm phân phối, kho và hạ tầng dùng chung phục vụ chuỗi cung ứng.

Ưu tiên đầu tư tại các khu vực TOD

Một trong những nhóm chính sách đáng chú ý là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Theo dự thảo, ngân sách thành phố có thể được sử dụng theo quy định pháp luật để thực hiện các dự án đầu tư công độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị và tạo quỹ đất tại các khu vực TOD.

TPHCM cũng đề xuất ưu tiên xem xét bố trí vốn đầu tư công cho các công trình kết nối từ ranh dự án đến đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng, bãi đỗ xe, hạ tầng dành cho người đi bộ, xe đạp và các công trình công cộng thiết yếu.

Cách tiếp cận này nhằm tăng khả năng kết nối giữa các dự án phát triển đô thị với hệ thống giao thông công cộng, qua đó hình thành không gian đô thị gắn với các đầu mối giao thông.

Cơ chế “làn xanh” cho dự án ưu tiên

Dự thảo cũng đề xuất áp dụng cơ chế “làn xanh”, một cửa liên thông và thủ tục ưu tiên đối với các dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược và các dự án hạ tầng logistics ưu tiên.

Theo đó, hồ sơ được xử lý theo nguyên tắc một đầu mối điều phối, sử dụng một bộ hồ sơ điện tử dùng chung và thực hiện đồng thời các thủ tục không phụ thuộc vào trình tự trước - sau.

Đáng chú ý, cơ chế này không đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục làm phát sinh nghĩa vụ đối với nhà đầu tư ngoài quy định của pháp luật và Nghị quyết.

Việc rút ngắn và đồng bộ hóa quy trình được kỳ vọng góp phần giảm thời gian xử lý thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là đối với các dự án hạ tầng có quy mô lớn, tính liên kết cao và cần triển khai nhanh.

UBND TPHCM cho biết thời gian lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết từ ngày 25-9 đến hết ngày 1-10.