Hiện trạng khu đất 'vàng' 8-12 Lê Duẩn: Quây tôn nhiều năm, được định giá 3.422 tỷ đồng

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn nằm tại phường Sài Gòn, TP HCM, với diện tích hơn 4.800 m², có ba mặt tiền gồm Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng. Đây là khu vực tập trung nhiều công trình hành chính, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và các địa điểm văn hóa quan trọng của TP.

Theo ghi nhận, khu đất hiện vẫn được quây tôn kín phía ngoài. Phía bên trong khu đất đã trải thảm nhựa, nhưng chưa có công trình mới.

Trước đây, khu đất 8-12 Lê Duẩn được cho 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê làm trụ sở. Khi TP HCM có chủ trương xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kết hợp một phần trung tâm thương mại, TP đã đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về việc thành lập CTCP Đầu tư Lavenue để thực hiện dự án Lavenue Crown.

Năm 2010, một số phần vốn tại Công ty Lavenue đã được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, nay là CTCP Tập đoàn KIDO. Đến năm 2016, cơ cấu sở hữu tại Lavenue gồm KIDO nắm 50%, Công ty Hoa Tháng Năm 30% và Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP HCM 20%.

Tuy nhiên, sau thời điểm KIDO đầu tư vào Công ty Lavenue, một loạt cán bộ TP HCM đã bị bắt do liên quan tới khu đất trên vì giao đất không qua đấu giá. Tại phiên tòa xét xử năm 2020, Hội đồng xét xử tuyên thu hồi khu đất, giao UBND TP HCM quản lý, sử dụng. Lavenue đồng thời phải hoàn trả phần tiền góp vốn cho KIDO theo phán quyết của tòa.

Lavenue hiện tại vẫn còn hiện diện trong báo cáo tài chính của KIDO. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, KIDO vẫn ghi nhận Lavenue là công ty liên doanh, liên kết đồng kiểm soát. KIDO sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp này, với giá trị khoản đầu tư gần 316 tỷ đồng.

Một diễn biến mới xuất hiện vừa qua khi Lavenue cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật. Theo hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp ngày 22/9, ông Trần Lệ Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lavenue, thay bà Lê Thị Thanh Thúy. Ông Trần Lệ Nguyên hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KIDO.

Sau nhiều năm nằm trong tình trạng chưa thể triển khai dự án, khu đất này đang xuất hiện trong một phương án sử dụng quỹ đất để thanh toán cho dự án hạ tầng lớn tại TP HCM.

Hồi cuối tháng 6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP). Phương án thanh toán cho nhà đầu tư được đổi theo hướng sử dụng 2 khu đất tại trung tâm TP HCM, kết hợp ngân sách để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Trong đó, khu đất 8-12 Lê Duẩn được xác định có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng, dự kiến dùng để thanh toán cho dự án cầu Cần Giờ.

Như vậy, sau nhiều năm được kỳ vọng phát triển thành một tổ hợp khách sạn 5 sao tại vị trí trung tâm, khu đất 8-12 Lê Duẩn hiện vẫn chưa có công trình mới.

Vị trí khu đất.