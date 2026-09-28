Thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội cho người lao động Ninh Bình

Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên, phường Thành Nam trong giai đoạn hoàn thành hai tòa nhà B, C với 324 căn hộ bàn giao vào cuối năm 2026.

Dự án Nhà ở cho thuê Bảo Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Bảo Minh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích khoảng 3 ha tại phường Trường Thi, với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ gồm: 3 khối nhà 9 tầng nổi và 9 khối nhà 3 tầng nổi; cây xanh cảnh quan, sân đường nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án.

Ghi nhận tại công trường Dự án Nhà ở cho thuê Bảo Minh, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra. Đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công liên tục. Đến nay, hai khu nhà ở đang được triển khai, trong đó một khu đã thi công đến tầng 3; khu còn lại đã hoàn thành tầng 1, các cột đã được đổ xong và đang chuẩn bị thi công tầng 2.

Anh Vũ Văn Hòa, chỉ huy công trường Dự án Nhà ở cho thuê Bảo Minh cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị và huy động từ 80 - 90 công nhân làm việc thường xuyên trên công trường. Các tổ, đội được bố trí thi công theo từng khu vực, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ. Hiện công trường đang thi công đổ sàn, trát tường, lát nền và gia công sắt thép, chuẩn bị đổ mái tầng 2 tòa nhà C2.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, công nhân thi công tại công trường, không khí lao động tại dự án luôn khẩn trương, phấn khởi. Sau hơn 2 tháng làm việc, các điều kiện bảo đảm an toàn cho người lao động được chú trọng, công nhân được trang bị đầy đủ quần áo, mũ, ủng và dây an toàn khi làm việc trên cao. Do đó, người lao động yên tâm làm việc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong từng công đoạn thi công.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê Bảo Minh được khởi công tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2028. Với 848 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, diện tích từ 25 - 70 m2, cùng hệ thống dịch vụ, thương mại, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.500 người. Khu công nghiệp Bảo Minh đang thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, tạo việc làm cho khoảng 14.500 lao động. Việc hoàn thành dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chỗ ở của người lao động tại khu vực.

Dự án Nhà ở cho thuê Bảo Minh, phường Trường Thi được triển khai thi công.

Ông Trần Ngọc Phú, Phó Phòng đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Bảo Minh cho hay: "Khí thế lao động trên công trường rất khẩn trương, các công nhân đang miệt mài lao động để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Với tinh thần làm việc như vậy, chúng tôi cố gắng phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành 176 căn cùng với 44 kios cũng như hạ tầng toàn khu, nhằm đáp ứng nhu cầu người lao động trong khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện thuận lợi để Ninh Bình thu hút đầu tư".

Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên, phường Thành Nam được khởi công từ tháng 5/2025, với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, trên diện tích đất hơn 30.000 m2. Dự án gồm 6 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 1.100 căn hộ có diện tích từ 25 - 70m2, với tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 67.500 m2. Công trình còn được bố trí tầng hầm rộng khoảng 8.300 m2, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đi lại và phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân.

Hạng mục nhà ở của Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên được triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ năm 2025 đến 2026, dự án hoàn thành 2 tòa nhà, tương ứng 324 căn hộ. Giai đoạn 2, từ năm 2026 đến 2028, tiếp tục triển khai 2 tòa nhà với 304 căn hộ. Giai đoạn 3, từ năm 2028 đến 2030, hoàn thành 2 tòa nhà cuối cùng, bổ sung 472 căn hộ.

Không khí thi công tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên đang diễn ra khẩn trương. Trên công trường, công nhân được bố trí theo từng nhóm, tập trung hoàn thiện các hạng mục của tòa nhà B sau khi phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Các công việc như trát tường, lắp đặt hệ thống điện, nước đang được triển khai đồng thời. Tại tòa nhà C, khối lượng thi công đạt khoảng 80%, phần khung đã hoàn thành, công nhân đang tiếp tục xây tường.

Theo ông Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định, chủ đầu tư dự án, đơn vị đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 của dự án. Khoảng 100 công nhân được bố trí làm việc liên tục trên công trường, tập trung thi công hai tòa nhà B và C. Theo kế hoạch, 324 căn hộ của giai đoạn này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân, người lao động.

Chủ đầu tư gấp rút thi công tòa nhà C, Dự án Khu nhà ở xã hội Bãi Viên để bàn giao cho khách hàng cuối năm 2026.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng trên địa bàn. Tỉnh cũng ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định cụ thể chỉ tiêu số căn hộ phải hoàn thành theo từng năm làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Năm 2026, Ninh Bình phấn đấu hoàn thành khoảng 6.053 căn hộ nhà ở xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đang triển khai khoảng 30 dự án, tập trung tại các khu công nghiệp, khu đô thị và những địa bàn có nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách. Thực tế tại các công trường cho thấy, các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh thi công, góp phần từng bước đưa các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các dự án theo kế hoạch.