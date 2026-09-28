Vô Tranh ra mắt mô hình 'Nhà văn hóa số'

Các đại biểu dự buổi ra mắt mô hình "Nhà văn hóa số".

Mô hình hướng tới việc thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tại nhà văn hóa xóm, người dân có điều kiện tiếp cận các tiện ích số, thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Trong chương trình, Công an xã hướng dẫn người dân nộp hồ sơ cấp căn cước trên môi trường trực tuyến; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn truy cập, tìm kiếm và khai báo hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. VNPT hướng dẫn về chữ ký số cộng đồng và sử dụng mã QR.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn truy cập, tìm kiếm và khai báo hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Mô hình tạo thêm không gian để người dân tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ và nâng cao kỹ năng số ngay tại cơ sở. Qua đó, các nhà văn hóa xóm được phát huy thêm công năng, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, từng bước hình thành xã hội số.