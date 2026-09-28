Hà Nội tổng kiểm tra công trình, nhà xưởng vi phạm đất đai, xây dựng, PCCC

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổng rà soát, đánh giá thực trạng, lập đầy đủ danh sách các công trình, cơ sở có vi phạm; phân loại từng hành vi, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp xử lý đã thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở rà soát, thành phố sẽ xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, trước mắt tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng; cơ sở đã có quyết định đình chỉ hoặc bị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước nhưng vẫn hoạt động.

Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc "rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả". Kết quả xử lý được đưa vào đánh giá nhiệm vụ hằng tháng của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách.

Hà Nội tổng kiểm tra công trình, nhà xưởng vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy (Ảnh: Hữu Thắng).

Kế hoạch được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổng rà soát, thống kê toàn bộ các đối tượng thuộc phạm vi kế hoạch trên địa bàn từng xã, phường, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Giai đoạn 2 là phân loại và tập trung xử lý. Các đơn vị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và thời hạn đối với từng trường hợp, bảo đảm xử lý dứt điểm các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý II/2027.

Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp UBND cấp xã rà soát các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, sai công năng; tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác quản lý trật tự xây dựng và kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để phát sinh vi phạm mới.

Sở Xây dựng cũng được giao chỉ đạo các đơn vị cung cấp nước sạch rà soát hợp đồng cung ứng dịch vụ nước đối với 100% công trình, cơ sở vi phạm. Trường hợp hợp đồng được ký kết không đúng quy định pháp luật, thực hiện ngay việc giảm, ngừng cung cấp nước.

Sở Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực thành phố và các đơn vị bán lẻ điện rà soát hợp đồng cung ứng điện đối với 100% cơ sở, công trình thuộc diện kiểm tra; thực hiện giảm, ngừng cung cấp điện đối với những trường hợp ký hợp đồng không đúng quy định.

Làm rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND cấp xã xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng, thời điểm sử dụng, tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng trường hợp.

Cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn xác định tình trạng pháp lý về đất đai, kết luận việc sử dụng đất đúng hoặc không đúng mục đích theo quy định.

Công an thành phố chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí rà soát về phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra, xử lý các tồn tại theo phân cấp. Trong đó, tập trung vào các cơ sở đã có quyết định đình chỉ nhưng vẫn hoạt động và những cơ sở còn nhiều tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND cấp xã xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng (Ảnh: Hữu Thắng).

Công an thành phố cũng được giao rà soát công tác quản lý an ninh trật tự, cư trú tại các công trình, cơ sở; xây dựng phương án xử lý tình huống cháy tại các khu vực tập trung nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm.

Đối với các xã, phường, Chủ tịch UBND cấp xã giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng - đô thị chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát từng trường hợp và tham mưu phương án xử lý.

Danh mục rà soát phải xác định rõ địa điểm, chủ sở hữu hoặc người quản lý; ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa; tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường; điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; tình trạng hoạt động thực tế; nội dung, mức độ vi phạm; biện pháp đã thực hiện, biện pháp tiếp theo, thời hạn hoàn thành và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm.