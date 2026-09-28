Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ Dự án Quản lý đa thiên tai

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 27/9/2026, các gói thầu xây lắp của dự án đang được tập trung triển khai. Đối với tuyến kè xây dựng mới, phần kè đứng đã thi công đạt trên 93%; bê tông khung dầm kè mái nghiêng đạt gần 87%. Các gói thầu số 1, 2, 3, 6 và 7 có giá trị thực hiện lần lượt đạt từ gần 70 - 96%. Đối với Gói thầu số 8, thi công các hạng mục bổ sung đoạn từ thượng lưu cầu Thanh Bình đến cầu A1.

Các nhà thầu đang triển khai thi công tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, đồng thời chủ động gia công, chế tạo, đặt hàng trước các thiết bị, vật tư có thời gian cung ứng dài. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương kiểm tra thực địa Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm.

Đáng chú ý, hợp phần thi công trình dự án đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định về rủi ro lũ và ngập lụt lưu vực sông Nậm Rốm (DSS), hệ thống mô hình lưu vực, mô hình ngập lụt đô thị và bản đồ phân vùng rủi ro lũ quét, sạt trượt đã được hoàn thiện.

Hai trạm quan trắc mực nước tự động tại đập đầu mối sông Nậm Rốm và đập Nậm Rốm đã được bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 1/9/2026, kết nối và truyền dữ liệu về hệ thống DSS. Lũy kế kế hoạch vốn của dự án 866,75 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân 758,5 tỷ đồng, đạt gần 88%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao 266,3 tỷ đồng, đã giải ngân 158,2 tỷ đồng, đạt gần 60%.

Các đơn vị nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lò Văn Cương yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục bám sát hiện trường, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình. Đối với những vị trí còn vướng mắc về mặt bằng, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ để không ảnh hưởng tiến độ chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu gắn tiến độ thi công với nghiệm thu, thanh toán và giải ngân; thường xuyên rà soát tiến độ từng gói thầu, từng hạng mục, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh. Đối với những nhà thầu không bảo đảm tiến độ, kiên quyết xem xét thay thế nhà thầu khác, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án nhằm bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và phát huy hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ dân sinh trên lưu vực sông Nậm Rốm.