HoREA kiến nghị gỡ vướng quy định tách thửa tại TPHCM

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HoREA vừa có văn bản gửi UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện Quyết định 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn.

Theo HoREA, Quyết định 67 có hiệu lực từ ngày 28-8, tạo cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền tách, hợp thửa nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình. Đồng thời, quy định cũng là căn cứ để UBND cấp xã thực hiện việc giải quyết thủ tục theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, sau khoảng 3 tuần triển khai, HoREA cho rằng một số quy định đã bộc lộ bất cập, cần tiếp tục được điều chỉnh, nhất là đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa, như đất vườn, ao, đất nông nghiệp.

Do vậy, HoREA đề nghị bổ sung quy định cho phép UBND cấp xã căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp để giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần thửa đất sang đất ở đồng thời với việc tách thửa.

Theo đề xuất của HoREA, thửa đất mới hình thành và phần đất còn lại sau khi tách, sau khi trừ diện tích thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, quy hoạch đường giao thông, phải bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định.

HoREA cho rằng cách xử lý này sẽ giúp giải quyết những trường hợp đất ở và đất khác nằm chung trong một thửa, đáp ứng nhu cầu tách thửa của người dân và phù hợp hơn với thực tế sử dụng đất tại TPHCM.

Hiệp hội cũng đề nghị kế thừa quy định trước đây tại Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của UBND TPHCM, theo hướng cho phép xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với thủ tục tách thửa trong những trường hợp phù hợp.

Một nội dung khác được kiến nghị là quy định về chiều rộng tối thiểu của lối đi sử dụng chung khi tách thửa. Theo HoREA, nếu quy định cứng một chiều rộng tối thiểu cho tất cả trường hợp sẽ chưa phù hợp với thực tế, bởi nhu cầu sử dụng lối đi tại các khu đất sau khi tách thửa không giống nhau.

Có trường hợp người dân cần lối đi đủ rộng để ô tô lưu thông, nhưng cũng có những trường hợp chỉ cần lối đi dành cho xe 2 bánh. Do đó, HoREA đề nghị cơ quan quản lý nghiên cứu quy định linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và điều kiện cụ thể của từng khu đất.

HoREA cho rằng việc tiếp tục hoàn thiện Quyết định 67/2026/QĐ-UBND sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong thực hiện quyền sử dụng đất, đồng thời giúp chính quyền cơ sở có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn khi giải quyết hồ sơ tách, hợp thửa trên địa bàn.