Hà Nội giao 273ha đất thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu

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Thành phố Hà Nội vừa quyết định giao 2.733.173 m2 đất đợt 2 (đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng) tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, để thực hiện Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh...

Trong tổng diện tích 2.733.173 m2 đất được giao, có 384.327 m2 đất xây dựng nhà ở thương mại, gồm: nhà ở cao tầng và thấp tầng. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư sử dụng đất từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cho thuê đất đến hết ngày 29/7/2076, là thời điểm hết thời hạn sử dụng đất của Dự án theo Quyết định giao đất đợt 1 của Chủ tịch UBND Thành phố. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, và diện tích đất sử dụng chung theo quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

Cùng với diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại, còn có 340.221 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư, gồm: 80.704 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư cao tầng và 259.517 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư thấp tầng, nhà nước giao đất cho chủ đầu tư không thu tiền sử dụng đất. Người được giao đất ở tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; người mua nhà ở tái định cư nộp tiền mua nhà theo quy định. Người được giao đất ở tái định cư và người mua nhà ở tái định cư sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Đối với quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, diện tích được giao là 25.334 m2. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất này theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ đầu tư sử dụng diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội, từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cho thuê đất đến hết ngày 29/7/2076. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ và diện tích đất sử dụng chung theo quy định, với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

Bên cạnh quỹ đất dành cho loại hình nhà ở, dự án cũng bố trí 122.494 m2 đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm; 208.067 m2 đất sử dụng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh (183.316 m2 đất giáo dục và 24.751 m2 đất bãi đỗ xe). Phần diện tích còn lại là 1.652.730 m2 đất được sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, khu vực tập luyện thể dục thể thao và công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

Trước đó, Hà Nội đã giao 1.562.266 m2 đất đợt 1 tại xã Thư Lâm cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, để thực hiện Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (phân kỳ 1 thuộc Dự án thành phần 1). Quỹ đất này gồm: 191.373 m2 đất xây dựng nhà ở thương mại; 396.953 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư; 9.255 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội; 46.755 m2 đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ; 80.115 m2 đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; 837.815 m2 đất phục vụ mục đích công cộng.

Đến hết năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố đạt trên 29 m2 sàn/người; tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm hàng chục triệu m2 so với đầu kỳ. Thành phố đã triển khai nhiều dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại với quy mô lớn, góp phần hình thành các khu vực phát triển mới và các trục hướng tâm. Cùng với quá trình này, yêu cầu về phát triển nhà ở và tổ chức không gian đô thị đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo.

Trước hết là áp lực gia tăng dân số cơ học và nhu cầu nhà ở đa dạng. Vì vậy, nhu cầu nhà ở không chỉ tăng về số lượng, mà còn đa dạng về loại hình, như: nhà ở xã hội, nhà ở cho công chức, chuyên gia, nhân lực chất lượng cao, tái định cư…, đòi hỏi mô hình tích hợp và linh hoạt hơn. Mặt khác, quỹ đất ngày càng hạn chế cũng yêu cầu phải khai thác theo mô hình tổng thể, tích hợp đa chức năng, có cơ chế điều tiết lợi ích hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội.