Gia Lai sắp có thêm khu nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Sỹ Thắng/ TTXVN

Ngày 28/9, tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xuân Định tổ chức khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Ha Ra - Phu Thu Bay với tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 225 lao động địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, Gia Lai có không gian phát triển du lịch đa dạng, kết hợp giữa biển, núi rừng, cao nguyên và các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Tỉnh xác định du lịch là một trong 5 trụ cột tăng trưởng; đồng thời chú trọng thu hút các dự án có sản phẩm khác biệt, chất lượng cao, gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, dự án Ha Ra - Phu Thu Bay phù hợp với tiềm năng, lợi thế của khu vực và định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển của tỉnh. Dự án góp phần bổ sung sản phẩm du lịch mới, mở rộng không gian du lịch ven biển và tăng cường kết nối với các điểm đến khác trong tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Để dự án triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ quy hoạch và các quy định về bảo vệ môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái biển; đồng thời ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại địa phương và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch.

Các sở, ngành và chính quyền xã Phù Mỹ Bắc được yêu cầu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án; đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Dự án có diện tích 4,2 ha được định hướng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành thêm điểm đến du lịch mới tại khu vực ven biển Phù Mỹ, góp phần khai thác tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, chủ đầu tư cũng trao tặng 40 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Phù Mỹ Bắc, góp phần hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.