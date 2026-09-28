Hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm thống nhất, chặt chẽ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan liên quan.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 21/9 về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã giao Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong quá trình thực hiện sau khi ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Bộ NN&MT cho biết, sau cuộc họp ngày 21/9 do Phó Thủ tướng chủ trì, Bộ đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các bộ, cơ quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại cuộc họp ngày 28/9, Bộ NN&MT cùng các bộ, cơ quan tiếp tục trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai; công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quy định thanh toán cho hợp đồng BT; việc sử dụng đất của công ty cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước; bổ sung thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sau khi nghe ý kiến của Bộ NN&MT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội.

Do đó, quá trình hoàn thiện dự thảo phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định có tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Luật tập trung quy định nguyên tắc chung, mang tính cốt lõi

Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần tập trung quy định những nguyên tắc chung, mang tính cốt lõi; những vấn đề cụ thể, chi tiết, mang tính thủ tục bắt buộc đưa vào các nghị định của Chính phủ, bảo đảm sự phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai.

Đối với vấn đề công chứng, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp trong ngày 28/9 có ý kiến, quan điểm cụ thể đối với các quy định về công chứng, chứng thực trong dự thảo Luật. Về quy định thanh toán cho hợp đồng BT, Phó Thủ tướng thống nhất về nội dung nhưng yêu cầu phải quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, đồng thời ngăn chặn các sai phạm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng thống nhất nội dung, yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng. Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp Nhà nước, đất nông, lâm trường, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.

Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT cùng các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, khả thi.