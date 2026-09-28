Lâm Đồng khẩn cấp mở rộng đường đèo Mimosa khắc phục nguy cơ đứt gãy, sạt lở

Theo đó, đoạn đường được mở rộng dài khoảng 150m, phần mở rộng khoảng 5,2m, mặt đường được thảm bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm. Cùng với mở rộng nền đường, các đơn vị sẽ lắp đặt hộ lan, kẻ vạch sơn, bố trí hệ thống biển báo theo quy định.

Để triển khai thi công, nhiều cây thông nằm phía taluy dương, trong hành lang đường bộ sẽ được phát dọn; hệ thống ống cấp nước tại khu vực cũng được di dời. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước ngày 3-10-2026, góp phần bảo đảm giao thông, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Mặt đường đèo Mimosa bị nứt được gia cố tạm thời.

Trước đó, sau các đợt mưa lớn, tại Km4+100 đến Km4+140, Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa thuộc phường Xuân Hương-Đà Lạt, xuất hiện vết nứt chạy dọc mặt đường dài khoảng 40m, lấn gần hết một làn xe. Hiện vết nứt đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đứt gãy đột ngột nền, mặt đường về phía taluy âm, đe dọa an toàn của người và phương tiện lưu thông. Trong đợt mưa lũ tháng 11-2025, khu vực này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa bị chia cắt nhiều ngày.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang triển khai xây dựng cầu cạn tại khu vực trên theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Cầu cạn có chiều dài 140m, rộng 9m, tổng kinh phí 37 tỷ đồng, nhằm xử lý lâu dài nguy cơ sạt trượt, đứt gãy nền, mặt đường trên đèo Mimosa.

Phương tiện tham gia công tác mở rộng đèo Mimosa sáng 28-9.

Trong thời gian triển khai các biện pháp khẩn cấp, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vết nứt và tình trạng địa chất khu vực để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực Đà Lạt với các địa phương trong tỉnh.