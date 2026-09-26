Lâm Đồng hôm nay 26/09

Trong ngày 26/9/2026, các hoạt động chỉ đạo điều hành tại Lâm Đồng tập trung mạnh mẽ vào công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm cùng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hoạt động văn hóa, du lịch cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên khắp các địa bàn trong tỉnh.

Điểm nhanh

Khảo sát thực địa — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và khảo sát các dự án: Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra địa bàn xã Tánh Linh và xã Đồng Kho.

Phát triển công nghiệp — Lâm Đồng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2: Rà soát tiến độ triển khai tại xã Sơn Mỹ nhằm giải quyết khó khăn cho chủ đầu tư.

Kinh tế cơ sở — UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông về kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026: Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm trong buổi làm việc tại xã Tánh Linh.

Chăm sóc sức khỏe — Lâm Đồng tăng tốc đưa khám sức khỏe toàn dân về đích trong tháng 11/2026: Toàn tỉnh nỗ lực để đạt mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc ít nhất một lần.

Khắc phục ngập lụt — Lâm Đồng: Mực nước có chiều hướng rút dần, các địa phương khắc phục thiên tai vùng ngập: Lượng mưa giảm, thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng đang được khẩn trương hỗ trợ.

An sinh xã hội — Khởi công xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khu vực Đông Lâm Đồng: Trao nhà tình thương cho người dân tại phường Tiến Thành.

Môi trường đô thị — Trồng 1.300 cây hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2026: Triển khai trồng cây xanh tại Công viên bằng lăng thuộc phường Phú Thủy.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ hai dự án hạ tầng lớn là Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 tại xã Sơn Mỹ. Đồng thời, tỉnh cũng tiến hành làm việc với 11 xã phía Đông để đánh giá tình hình phát triển kinh tế 9 tháng qua và chỉ đạo các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và khảo sát các dự án

Lâm Đồng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2: Đảm bảo công tác mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông về kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026: Thúc đẩy tăng trưởng và rà soát các nhiệm vụ còn lại của năm.

Lâm Đồng: Vì sao mã số thuế chưa 'khai tử' dù đã ngừng kinh doanh?: Cơ quan quản lý rà soát dữ liệu tồn đọng của các đơn vị rời thị trường.

Lâm Đồng tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: Biểu dương doanh nghiệp có đóng góp chỉnh trang sườn đồi tháp Po Sah Inư.

Ứng phó thiên tai – Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại xã Tánh Linh và Đồng Kho. Tại nhiều khu vực, nước ngập đang rút dần nhưng thiệt hại ghi nhận sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ trượt lở đất nền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và khảo sát các dự án: Khảo sát thực tế công trình an toàn mùa mưa bão.

Lâm Đồng: Mực nước có chiều hướng rút dần, các địa phương khắc phục thiên tai vùng ngập: Tập trung nguồn lực hỗ trợ dọn dẹp và khôi phục hạ tầng.

Trường Xuân huy động sức dân giữ rừng: Mô hình kết hợp sinh kế dưới tán rừng giúp xã Trường Xuân bảo vệ diện tích lâm nghiệp hiệu quả.

Y tế – Xã hội

Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân tiếp tục được triển khai rầm rộ với mục tiêu về đích vào tháng 11/2026. Lãnh đạo ngành Y tế tỉnh đã kiểm tra thực tế điểm khám lưu động miễn phí tại thôn Pretieng, xã Phú Sơn Lâm Hà. Song song đó, công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo cũng được tổ chức kịp thời.

Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí: Giám sát chương trình thăm khám cho bà con nhân dân vùng đồng bào.

Lâm Đồng tăng tốc đưa khám sức khỏe toàn dân về đích trong tháng 11/2026: Nâng cao tỷ lệ bao phủ khám định kỳ cho toàn bộ cư dân.

Khởi công xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khu vực Đông Lâm Đồng: Công an tỉnh chung tay cùng nhà tài trợ chăm lo an cư cho người dân.

Vốn chính sách mở hướng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng: Đòn bẩy vốn vay ưu đãi giúp ổn định và phát triển sản xuất.

Văn hóa – Du lịch

Trước thềm Ngày Du lịch Thế giới và chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức rộn ràng, kết hợp ứng dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trồng 1.300 cây hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2026: Chung tay phủ xanh công viên chào đón lễ hội hoa.

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới: Thêm trải nghiệm, thêm thuận tiện: Điểm đến và các đơn vị lữ hành tung gói kích cầu du lịch cuối tuần.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

26/09/2026 17:00 — Lâm Đồng tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

26/09/2026 16:13 — Khởi công xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khu vực Đông Lâm Đồng

26/09/2026 15:32 — UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông về kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026

26/09/2026 15:27 — Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí

26/09/2026 14:02 — Lâm Đồng: Vì sao mã số thuế chưa 'khai tử' dù đã ngừng kinh doanh?

26/09/2026 13:02 — Lâm Đồng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2

26/09/2026 11:27 — Lâm Đồng tăng tốc đưa khám sức khỏe toàn dân về đích trong tháng 11/2026

26/09/2026 11:21 — Vốn chính sách mở hướng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

26/09/2026 11:18 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và khảo sát các dự án

26/09/2026 10:26 — Trường Xuân huy động sức dân giữ rừng

26/09/2026 10:23 — Trồng 1.300 cây hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2026

26/09/2026 10:22 — Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới: Thêm trải nghiệm, thêm thuận tiện

26/09/2026 08:49 — Lâm Đồng: Mực nước có chiều hướng rút dần, các địa phương khắc phục thiên tai vùng ngập

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