Huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng đường bộ cao tốc

Theo Bộ Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hình ảnh các đơn vị thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Việc xây dựng danh mục nhằm thực hiện chủ trương huy động tối đa các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống đường bộ cao tốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến được tổ chức vào sáng 29/9.

Hiện cả nước đã hoàn thành 3.345km đường bộ cao tốc, đặc biệt tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã cơ bản được nối thông.

Tuy nhiên một số tuyến, đoạn tuyến còn được đầu tư phân kỳ với quy mô hạn chế, cần tiếp tục mở rộng để tăng cường an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải.

Danh mục 28 dự án được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời xem xét các tuyến cao tốc đã và đang được cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 của Trung ương và địa phương.

Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.231km và mở rộng, hoàn thiện 1.187km đường bộ cao tốc hiện hữu với tổng nhu cầu vốn khoảng hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Nguồn lực đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư khoảng 403.400 tỷ đồng. Số vốn cần tiếp tục cân đối, huy động khoảng 839.400 tỷ đồng.

Trước nhu cầu nguồn lực rất lớn song song với việc phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, việc huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng.

Nhà nước tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, có tính chiến lược, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.