Mường Ảng quyết tâm đưa 7 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn Thống Nhất được đầu tư xây dựng nhà văn hóa khang trang.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Mường Ảng có 23 thôn, bản. Theo kết quả rà soát đến tháng 9/2026, xã đạt 32/47 chỉ tiêu, đạt 68,09%; còn 15 chỉ tiêu chưa đạt. Trong 10 nhóm tiêu chí, có 2 nhóm đạt toàn bộ, 3 nhóm cơ bản đạt và 5 nhóm tiếp tục phải tập trung hoàn thiện. Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Mường Ảng là không đánh giá chung chung theo nhóm tiêu chí, mà lượng hóa đến từng chỉ tiêu, xác định hiện trạng, nhiệm vụ cần làm, thời gian hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ quan chủ trì. Trách nhiệm người đứng đầu được gắn với tiến độ từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Từ 15 chỉ tiêu chưa đạt, Mường Ảng chia thành từng nhóm để có cách xử lý phù hợp. Xã tập trung chỉ đạo 3 chỉ tiêu được xác định có khả năng hoàn thành ngay trong năm 2026 gồm: Phát triển kinh tế tư nhân; tuân thủ quy định về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ba chỉ tiêu khác gồm: Giao thông; thu gom - xử lý chất thải rắn và thoát nước; thu gom, xử lý nước thải được xác định cần nguồn vốn, phương án kỹ thuật và sự phối hợp liên ngành. 9 chỉ tiêu còn lại được xác định phải thực hiện theo lộ trình 2027-2030 gồm các nội dung về tăng thu nhập, phát triển du lịch nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và camera AI.

Tuyến đường vào bản Huổi Sứa, xã Mường Ảng được kiên cố hoá giúp người dân đi lại thuận tiện.

Việc phân loại này giúp địa phương tránh dàn trải nguồn lực. Thay vì chạy theo việc hoàn thành bằng mọi giá, Mường Ảng lựa chọn tập trung tối đa vào những nội dung có thể tạo chuyển biến thực chất, đồng thời chuẩn bị danh mục, phương án và nguồn lực cho các tiêu chí cần thực hiện trong những năm tiếp theo.

Giao thông là một trong những nội dung được xã ưu tiên. Hiện tiêu chí 2.1 chưa đạt do một số tuyến thôn, bản xuống cấp, hệ thống thoát nước, công tác bảo trì và hồ sơ quản lý tuyến chưa đồng bộ. Xã đã xác định 12 công trình giao thông ưu tiên, trong đó 4 công trình cần triển khai từ năm 2026 nếu được bố trí vốn.

Tại bản Huổi Sứa, địa phương đang tập trung đầu tư hệ thống đường giao thông nội bản và thoát nước, tạo nền tảng để bản phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Theo phương án sơ bộ, các hạng mục có tổng chiều dài khoảng 2,84km, tập trung cải tạo, nâng cấp và xây mới đường bê tông, rãnh thoát nước, tường chắn, gia cố mái taluy và cống qua đường, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.

Ông Cà Văn Thuật, Trưởng bản Huổi Sứa, cho biết: “Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, bản sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công và làm những phần việc phù hợp, góp sức giữ gìn đường giao thông, cảnh quan.”

Ông Cà Văn Thuật (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền đến người dân trong bản chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã.

Theo tổng hợp nhu cầu đầu tư, để khắc phục trực tiếp các tiêu chí còn thiếu, Mường Ảng xác định 17 công trình, dự án, với tổng nhu cầu 156,8 tỷ đồng; gồm 149,6 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 7,2 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Trong tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển, khoảng 138 tỷ đồng dành cho 12 công trình giao thông; 4 tỷ đồng cho công trình kênh tiêu úng; 1 tỷ đồng cho các điểm thu gom rác thải, bể chứa vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật; 6,6 tỷ đồng cho 3 nhà văn hóa bản. Riêng năm 2026, nhu cầu ưu tiên được xác định 11,2 tỷ đồng, gồm 4 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho 4 công trình giao thông và 7,2 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp cho 9 nhóm nhiệm vụ.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Mường Ảng triển khai các giải pháp theo từng chỉ tiêu. Về phát triển kinh tế, xã tập trung hỗ trợ sản xuất, liên kết chuỗi, nâng năng suất và chất lượng cà phê; hướng dẫn bình xét hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; hỗ trợ kinh tế tư nhân, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử. Về môi trường, xã tổ chức phân loại rác tại nguồn, hoàn thiện điểm tập kết, phương án vận chuyển, xử lý; rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ môi trường; xây dựng phương án thoát nước, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Đối với dịch vụ công trực tuyến, xã rà soát thủ tục đủ điều kiện, tăng cường số hóa hồ sơ, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tỷ lệ thực hiện hằng tuần, hằng tháng.

Cách tổ chức thực hiện cũng được chia theo mốc thời gian cụ thể. Tháng 9/2026, xã hoàn thành chuẩn hóa số liệu, hồ sơ và phân công nhiệm vụ; tháng 10-11, tập trung hoàn thành 3 chỉ tiêu có khả năng thực hiện ngay và triển khai các phần việc được bố trí vốn; tháng 12 tổ chức tự đánh giá, xác định chính xác số chỉ tiêu hoàn thành, số chuyển tiếp và đề nghị cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra, hướng dẫn. Song song với đó, xã xây dựng lộ trình hằng năm đối với ít nhất 9 chỉ tiêu cần thời gian dài hoặc phụ thuộc cấp có thẩm quyền. Lộ trình phải gắn với danh mục dự án, nguồn vốn dự kiến, cơ quan chịu trách nhiệm và thời điểm đánh giá, công nhận.

Người dân bản Huổi Sứa, xã Mường Ảng vệ sinh tuyến đường nội bản.

Ông Trần Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng, cho biết: “Địa phương đang tập trung rà soát, phân loại từng chỉ tiêu để xác định rõ nội dung có thể hoàn thành ngay, nội dung cần nguồn lực và những việc phải thực hiện theo lộ trình. Quan điểm của xã là ưu tiên những phần việc có thể tạo chuyển biến thực chất, đồng thời chủ động chuẩn bị hồ sơ, phương án đầu tư và nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, xã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.”

Với cách làm này, xây dựng nông thôn mới ở Mường Ảng được triển khai theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và rõ tiến độ. Mục tiêu phấn đấu 7 thôn, bản gồm: Tiền Phong, Bình Minh, Hòa Bình, Thống Nhất, Đoàn Kết, Thắng Lợi và Huổi Sứa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 đang được địa phương tập trung thực hiện.