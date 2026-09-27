Lâm Đồng nỗ lực nâng tầm Festival Hoa Đà Lạt

Lâm Đồng đang tích cực chuẩn bị để hướng đến Festival lần thứ XI - năm 2026 nhiều dấu ấn

Giá trị và hiệu ứng từ một thương hiệu lễ hội

Từ những mùa hoa đầu tiên đến nay, Festival Hoa Đà Lạt đã dần định hình như một “điểm hẹn” của người yêu hoa, người làm nghề và du khách trong nước, quốc tế.

Cứ mỗi kỳ Festival, không gian phố núi lại trở thành một sân khấu rộng lớn. Nơi hoa hiện diện trên các tuyến đường, quảng trường, công viên, khu dân cư, cơ sở du lịch và trong từng khuôn viên gia đình.

Điều làm nên giá trị của Festival Hoa không chỉ là số lượng hoa được trưng bày hay quy mô của các chương trình nghệ thuật. Quan trọng hơn, lễ hội đã góp phần tôn vinh người trồng hoa, giới thiệu thành tựu sản xuất nông nghiệp.

Du khách tham quan Festival Hoa Đà Lạt 2024 (Ảnh tư liệu)

Qua chương trình quảng bá được thương hiệu hoa Đà Lạt và thúc đẩy sự gắn kết giữa nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ. Sau 10 kỳ tổ chức, Festival Hoa đã trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng.

Từ hiệu ứng của lễ hội, nhiều mô hình du lịch canh nông, du lịch cộng đồng và trải nghiệm tại các làng hoa được hình thành, giúp gia tăng giá trị thương mại của hoa và mở rộng sinh kế cho người dân. Festival cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp, nhà vườn, nghệ nhân và các đơn vị nghiên cứu gặp gỡ, giới thiệu giống mới, công nghệ canh tác, nghệ thuật sắp đặt và xu hướng tiêu dùng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 nhiều dấu ấn

Đây là ‘điểm son’ rất sáng, mang tính đặc trưng, riêng có của Lâm Đồng mà không phải địa phương nào cũng sở hữu được. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 là sự kiện đang được cả nước quan tâm, hướng về. Với tầm quan trọng đó, các đơn vị, địa phương chủ động mọi kế hoạch, bảo đảm chương trình diễn ra thành công, tạo nhiều dấu ấn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Nhìn từ góc độ này, Festival Hoa không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn tạo hiệu ứng kinh tế - xã hội rõ nét. Lượng khách tăng trong mùa lễ hội tạo thêm nhu cầu đối với lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và các sản phẩm trải nghiệm.

Hình ảnh hoa, con người và cảnh quan Đà Lạt được truyền thông rộng rãi cũng góp phần duy trì sức hút của điểm đến sau khi festival kết thúc. Hiệu ứng đáng quý hơn cả là tinh thần cộng đồng.

Sắc màu đặc trưng của Festival 2026

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 tiếp tục mở rộng cách kể câu chuyện về vùng đất. Hoa sẽ được kết nối với âm nhạc, văn hóa bản địa, ẩm thực, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang và các hoạt động trải nghiệm.

Đây cũng là dịp để Đà Lạt phát huy danh hiệu thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, tạo thêm chiều sâu cho một thương hiệu lễ hội vốn đã quen thuộc với công chúng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trồng bằng lăng hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 tại khu vực Công viên bằng lăng, phường Phú Thủy, Lâm Đồng (Ảnh Hữu Tri)

Không gian của Festival năm nay không chỉ tập trung quanh hồ Xuân Hương và các tuyến phố trung tâm. Những hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên địa bàn rộng hơn, gắn với lợi thế của từng vùng, qua đó giới thiệu một Lâm Đồng đa dạng về cảnh quan, văn hóa và sản vật.

Sự xuất hiện của các chương trình về thổ cẩm, cà phê, ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe và “Tinh hoa biển cả” cho thấy nỗ lực đưa Festival trở thành nơi hội tụ của không gian biển, hoa và đại ngàn.

Hoa vẫn là “nhân vật chính” của lễ hội. Hiệp hội Hoa Đà Lạt đề xuất xây dựng không gian hoa rộng khoảng 500 m². Không gian này sẽ dành cho phần giới thiệu các giống hoa và lá trang trí mới như: Arum, cúc, hồng, trạng nguyên, cát tường, hướng dương, hồ điệp, địa lan, huệ tây, Viking Begonia...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chăm sóc bằng lăng sau khi trồng tại khu vực Công viên bằng lăng, phường Phú Thủy, Lâm Đồng (Ảnh: Hữu Tri)

Các loại hoa chậu, hoa dài ngày được ưu tiên. Hoa ngắn ngày sẽ có phương án thay thế để không gian luôn tươi mới. Triển lãm quốc tế hoa lan Hồ điệp Lâm Đồng và triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế dự kiến được tổ chức tại Trường Cao đẳng Đà Lạt. Hoạt động này vừa phục vụ trưng bày, vừa tạo điểm tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cho du khách.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết: "Hiệp hội dự kiến vận động tài trợ hoa trang trí cho khoảng 1.000 xe phục vụ chương trình nghệ thuật khai mạc. Đơn vị huy động hội viên chung tay xây dựng không gian hoa, giới thiệu những giống hoa và lá trang trí mới".

Festival Hoa Đà Lạt là điểm hẹn hấp dẫn của người yêu hoa (Ảnh: Tư liệu)

Nhiều phường trung tâm Đà Lạt đã xây dựng phương án cụ thể và nỗ lực thực hiện để chung tay tạo dựng một festival ấn tượng. Phường Xuân Hương - Đà Lạt dự kiến chỉnh trang 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh. Phường Lâm Viên - Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa.

Phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường. Phường Xuân Trường - Đà Lạt xây dựng công trình hoa tại 12 tổ dân phố. Phường Lang Biang - Đà Lạt bố trí các mô hình tại 6 tuyến đường, vị trí.

Lâm Đồng hiện có khoảng 12.510 ha hoa và cây cảnh. Sản lượng ước tính khoảng 4,5 tỷ nụ/năm, với khoảng 400 loài, chủng loại hoa được trồng.

Lâm Đồng có 3 vùng sản xuất hoa công nghệ cao tập trung và 5 làng nghề hoa lớn, tạo nền tảng để Festival Hoa trở thành lễ hội gắn với lợi thế thật sự của địa phương.

Huy động nguồn lực cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động trọng tâm tập trung trong tháng 12/2026.

Để điều hành khối lượng công việc lớn, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cùng các ban chuyên môn như: tổ chức, tài chính - vận động tài trợ, lễ tân - hậu cần, an ninh và tuyên truyền - quảng bá. Các đơn vị được giao chủ trì đang hoàn thiện kế hoạch, kịch bản, phương án tổ chức, dự toán kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp làm việc với các đơn vị, địa phương để nắm bắt tiến độ chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Một trong những nội dung được ưu tiên là chương trình khai mạc và bế mạc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời các chuyên gia đề xuất ý tưởng, hướng đến lựa chọn kịch bản có chất lượng nghệ thuật, thể hiện được chủ đề của Festival và bản sắc của Lâm Đồng.

Kinh phí dự kiến cho 2 chương trình khoảng 30 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh chủ trương tăng cường huy động doanh nghiệp tài trợ trực tiếp nhằm bảo đảm tiến độ và tính linh hoạt.

Không khí chuẩn bị đang lan tỏa từ trung tâm đến các khu dân cư. Đến thời này, Lâm Đồng đã có 54 xã, phường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”.

Người dân tại khu vực Đà Lạt (cũ) hưởng ứng phong trào "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026" (Ảnh: Đặng Hiền)

Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết, địa phương tổ chức cuộc thi “Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa”, gắn với phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp.

“Phường dự kiến ra quân đồng loạt tại 17/17 tổ dân phố để dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa. Riêng công trình ‘Hàng cây dân vận’ sẽ được triển khai với khoảng 600 cây mai anh đào tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu với sự tham gia của người dân và du khách”, ông Tú thông tin.

Cùng với cảnh quan, công tác truyền thông đang được triển khai theo hướng đa nền tảng và đa ngôn ngữ. Tỉnh cũng đang rà soát phương án giao thông, bãi đỗ xe, an ninh, y tế, đón tiếp đại biểu và phục vụ du khách. Thời gian, địa điểm của một số sự kiện được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và lịch trình của nghệ sĩ quốc tế.

Để nâng tầm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, các kịch bản, kế hoạch, tiểu cảnh bố trí không gian hoa được các đơn vị, địa phương họp bàn rất kỹ

Nâng tầm Festival Hoa Đà Lạt, suy cho cùng không chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình hay tạo ra những tiểu cảnh lớn hơn. Đích đến là làm cho hoa hiện diện bền vững trong đời sống đô thị. Qua sự kiện, đưa người trồng hoa và doanh nghiệp vào trung tâm chuỗi giá trị để biến mỗi sự kiện thành cơ hội quảng bá, giao thương và sáng tạo.

Khi chính quyền chủ động kiến tạo, doanh nghiệp tích cực đồng hành và người dân thực sự trở thành chủ thể, Festival Hoa 2026 sẽ có cơ sở để tạo nên dấu ấn mới, tiếp tục làm rạng danh Đà Lạt và mở rộng sức lan tỏa của thương hiệu Lâm Đồng.