Xã Nậm Xé hoàn tất thủ tục đất đai cho dự án Thủy điện Suối Chăn

Theo quyết định, Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Lào Cai được Nhà nước cho thuê 121.186,3 m² đất tại thôn Tu Hạ và thôn Tá Náng để thực hiện dự án. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 27/8/2069, hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Dự án có tổng mức đầu tư trên 260 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND xã Nậm Xé bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Dự án Thủy điện Suối Chăn đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh lần thứ hai tại Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 20/5/2026.

Việc hoàn thiện thủ tục đất đai, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các bước đầu tư theo quy định.

Theo phương án thực hiện, cơ quan chuyên môn của xã phối hợp xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp theo quy định.

Từ việc hoàn thiện thủ tục đất đai cho dự án, xã Nậm Xé tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm các thủ tục được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định.

Việc hoàn thiện thủ tục đất đai cho dự án Thủy điện Suối Chăn góp phần đưa nguồn lực đầu tư vào khai thác tiềm năng của địa phương, đồng thời mở thêm cơ hội việc làm, phát triển dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan trên địa bàn xã.