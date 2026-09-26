Tân Chủ tịch Thái Nguyên 'chốt' tiến độ các công trình khẩn cấp

Chiều 26/9, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác tiến hành kiểm tra tiến độ một số công trình phòng, chống ngập úng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống có tổng mức đầu tư 7.626,5 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục như: tuyến đê kết hợp đường giao thông dài 16,462 km; nạo vét, cải tạo lòng dẫn thoát lũ, kè bảo vệ và xây dựng 6 khu tái định cư.

Đến nay, 2/4 gói thầu xây lắp đã triển khai thi công. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ dự án các công trình chống ngập chiều ngày 26/9

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy có tổng mức đầu tư 804,871 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng đã thực hiện đạt khoảng 37,11%. Dự kiến, phần cầu dự kiến hoàn thành, thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2026, các hạng mục còn lại hoàn thành trong quý I/2027.

Dù vậy, hiện tại một số hạng mục chưa triển khai được do còn vướng mặt bằng.

Trong khi đó, công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ (khu vực Trường Mầm non 19/5) đang được triển khai đúng kế hoạch.

Công trình chống ngập khẩn cấp tuyến đường Hoàng Văn Thụ.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, đối với Dự án đê Hữu Cầu, Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu ưu tiên đầu tư xây dựng tuyến đê phòng chống ngập lụt các khu vực xung yếu. Bên cạnh đó, các địa phương cần nhanh chóng hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Những vị trí đã có mặt bằng phải tổ chức thi công ngay, bảo đảm đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh thi công hoàn thành trước ngày 31/12/2026; đoạn từ cầu Bến Oánh đến cầu Huống Thượng phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước 31/12/2026 và thi công hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Đối với Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy, Chủ tịch tỉnh yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10. Đồng thời, phấn đấu thông xe trước ngày 31/12/2026, đảm bảo an toàn giao thông và yêu cầu thoát lũ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu công trình khẩn cấp Chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ phải bảo đảm có thể vận hành trước ngày 31/3/2027, góp phần xử lý tình trạng ngập úng trên địa bàn.