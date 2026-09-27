Lâm Đồng thúc tiến độ nâng cấp các tuyến đường xuống cấp

Ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và khảo sát một số công trình hạ tầng giao thông tại các xã Đồng Kho, Tánh Linh và Nghị Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tuyến đường nội đồng liên xã Tánh Linh - Đồng Kho.

Tại xã Tánh Linh, đoàn công tác khảo sát thực tế tuyến đường Độc Lập và tuyến đường nội đồng liên xã Tánh Linh - Đồng Kho. Đây là hai tuyến giao thông địa phương đề xuất đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân và phục vụ công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự.

Đề xuất đầu tư hơn 130 tỷ đồng nâng cấp đường liên xã

Dự án đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho có tổng chiều dài khoảng 10,3km, gồm 2 tuyến. Trong đó, tuyến 1 dài 9km, điểm đầu nối từ ĐT.720 và điểm cuối nối ra Quốc lộ 55; tuyến 2 dài 1,3km, nối tiếp đường Lê Văn Triều vào ngã ba của tuyến 1.

Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, vận tốc thiết kế 30km/giờ; nền đường rộng 6,5m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m, cùng hệ thống lề đường gia cố.

Dự án dự kiến xây dựng mới 2 cầu dài 31m và 19m, hệ thống cống thoát nước và các công trình an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 131 tỷ đồng.

Hiện tuyến đường chủ yếu là đường đất và láng nhựa. Nhiều đoạn xuống cấp, xuất hiện sụt lún, ổ voi, ổ gà và đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra tình hình phòng, chống thiên tai tại khu vực Đập dâng Tà Pao, xã Đồng Kho.

Tuyến đường còn kết nối các khu vực sản xuất nông nghiệp, phục vụ vận chuyển nông sản của khoảng 830ha lúa tại xã Tánh Linh và 650ha lúa tại xã Đồng Kho.

Đối với đường Độc Lập, tuyến có chiều dài khoảng 2,1km, điểm đầu giao với đường số 7, khu vực Chùa Linh Sơn và điểm cuối nối ra đường Trần Hưng Đạo.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 14m, trong đó mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 8m, vỉa hè hai bên rộng 6m. Dự án dự kiến đầu tư hệ thống thoát nước dọc, ngang, đèn chiếu sáng và các thiết bị an toàn giao thông, với tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng.

Hiện đường Độc Lập chủ yếu là đường đất, sỏi đỏ, xuống cấp, lầy lội vào mùa mưa và phát sinh bụi vào mùa khô. Tuyến đi qua khu dân cư trung tâm xã Tánh Linh, kết nối với ĐT.720 và tạo thêm trục giao thông song song với đường Trần Hưng Đạo.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho rằng cả hai tuyến đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khả năng khai thác tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai thi công, góp phần cải thiện kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Chủ động phòng chống ngập lụt lưu vực sông La Ngà

Tại xã Đồng Kho, đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực Đập dâng Tà Pao, công trình có vai trò điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông La Ngà.

Tình hình ngập lụt do mưa đang diễn biến phức tạp tại Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với đơn vị vận hành thủy điện đầu nguồn, chủ động các phương án phòng, chống ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người dân và diện tích sản xuất hai bên dòng La Ngà.

Tại Trường THCS Nghị Đức, đoàn công tác kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Qua kiểm tra, một số phòng học của trường đã xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Nghị Đức chỉ đạo đánh giá lại chất lượng công trình, kịp thời khắc phục các hạng mục xuống cấp, đồng thời tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương thẩm định hiện trạng, xây dựng phương án nâng cấp, sửa chữa và sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.