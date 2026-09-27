Sau lũ, người dân phía Đông Lâm Đồng gấp rút ổn định cuộc sống

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Sau 2 ngày đi tránh lũ tại nhà người thân, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà Võ Thị Thanh Đào, Tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng trở về nhà. Nước đã rút, việc đầu tiên bà làm là bắt tay dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn môi trường.

Rút kinh nghiệm từ mùa lũ trước, ngay khi nhận thấy mưa kéo dài, hồ xả lũ, gia đình bà Đào đã chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhà vườn chìm trong nước

“Kinh nghiệm từ mùa lũ trước, nên khi thấy mưa kéo dài và xả lũ, cả gia đình tôi đã chủ động hơn. Dù nhà bị ngập sâu nhưng cả gia đình đều an toàn”, bà Đào chia sẻ.

Sau khi nước rút, bà cùng người thân nhanh chóng thu dọn bùn đất, lau chùi nền nhà, vệ sinh các vật dụng bị ngâm nước. Công việc khá vất vả nhưng ai cũng tranh thủ làm để sớm ổn định sinh hoạt.

Không riêng gia đình bà Đào, tại nhiều khu dân cư ở phường Hàm Thắng, người dân cũng khẩn trương trở về nhà khi nước rút. Người xúc bùn đất, người cọ rửa nền nhà, người thu gom rác thải, phơi lại những vật dụng bị ướt. Những con đường từng ngập nước cũng dần được dọn sạch.

Người dân phường Hàm Thắng dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút

Cũng tại Tổ dân phố Kim Bình , bà Nguyễn Thị Nhi cũng đang tất bật khắc phục hậu quả. Trước khi nước dâng, gia đình bà đã chủ động kê cao đồ đạc. Tuy nhiên, nước lũ lên cao vẫn khiến một phần vách tường nhà bị nứt.

Bà Nguyễn Thị Nhi, Tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng

“Không chỉ nhà tôi, các con cũng dự đoán trước tình hình nên chủ động sắp xếp, di chuyển đồ đạc lên cao. Tuy nhiên, nước dâng vẫn làm nứt vách tường. Mừng là giờ nước đã rút, cả nhà tập trung dọn dẹp, vệ sinh để phòng dịch bệnh cho mấy đứa nhỏ”, bà Nhi chia sẻ.

Khẩn trương vệ sinh, phòng dịch bệnh sau lũ

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thiệt hại ước khoảng 50 tỷ đồng, hơn 2.700 căn nhà bị ngập. Chính quyền các địa phương đã hỗ trợ sơ tán, di dời gần 900 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại các xã, phường khu vực phía đông như Hàm Thắng, Hồng Sơn, Bình Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm… ngay khi nước rút, người dân lập tức bắt tay khắc phục hậu quả. Những lớp bùn đất được thu gom, đồ đạc được sắp xếp lại, nhà cửa được vệ sinh, khử khuẩn. Các lực lượng chức năng cũng phối hợp hỗ trợ người dân dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường và rà soát những hộ còn gặp khó khăn để có phương án hỗ trợ.

Người dân dọn dẹp, hong khô vật dụng

Ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, bà Trần Thị Kim Chiến, Tổ phó tổ dân phố cho biết, bên cạnh vận động người dân chủ động khắc phục hậu quả, địa phương cũng quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường sau ngập.

Bà Trần Thị Kim Chiến, Tổ phó Tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng

“Ngoài động viên bà con lau dọn nhà cửa, khắc phục hư hại, địa phương cũng đã có kế hoạch khử trùng các vùng bị ngập để phòng tránh dịch bệnh cho bà con trong thời gian sớm nhất”, bà Chiến cho biết.

Con đường bê tông vừa được sửa chữa sau đợt lũ trước tiếp tục bị nước lũ xé toạc

Sau lũ, những con đường dần được dọn sạch, nhà cửa từng bước trở lại ngăn nắp. Hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tục được chuyển đến những khu vực còn khó khăn, kịp thời chia sẻ với người dân trong những ngày khắc phục hậu quả.

Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường đến phục hồi sản xuất, sinh kế. Với sự chủ động của người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng, các vùng ngập đang từng bước khắc phục thiệt hại.