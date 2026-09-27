Rà soát nhà nghỉ, khách sạn 'làm xấu' khu du lịch biển nổi tiếng Hà Tĩnh

Là một trong những điểm du lịch biển sôi động của Hà Tĩnh, khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) đón hàng vạn du khách mỗi mùa hè. Thế nhưng, phía sau bãi biển dài thơ mộng thì đang có thực trạng nhiều nhà nghỉ, khách sạn rơi vào cảnh cửa đóng then cài, xuống cấp và bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn về tài sản và quỹ đất ven biển.

Năm 2003, Ngân hàng Ngoại Thương thuê hơn 4.600 m² đất tại Khu du lịch biển Xuân Thành xây dựng nhà nghỉ quy mô 3 tầng với 24 phòng nghỉ, bao quanh tường và các hạng mục phụ trợ. Sau khi hoàn thành, không hiểu vì lý do gì mà khu nhà nghỉ chưa một ngày đi vào vận hành, khai thác, bị bỏ hoang cho đến nay đã hơn 20 năm.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 26/9, khu nhà nghỉ nói trên nằm đắc địa trên trục chính hướng ra biển, ở vị trí trung tâm của Khu du lịch biển Xuân Thành. Qua quan sát, toà nhà đã xuống cấp, hệ thống cửa sổ, cửa chính hư hỏng, rêu rong và ẩm mốc, cỏ dại bao phủ.

Cách đó không xa, không khó để bắt gặp những công trình lưu trú từ 2–5 tầng phủ đầy bụi bặm, tường bong tróc, cửa kính vỡ, cỏ dại mọc um tùm quanh khuôn viên.

Nhìn từ bên ngoài, thấy rõ sự tàn phá của thời gian in dấu. Khu vực sảnh tầng một của tòa nhà này thậm chí còn trở thành nơi tập kết một số loại rác thải. Khoảng sân xi măng mọc đầy cây dại.

Nhiều khách sạn từng được xây dựng khang trang với kỳ vọng đón khách du lịch nay chỉ còn là những khối bê tông im lìm, không có dấu hiệu hoạt động. Một số công trình dang dở nhiều năm, phần móng và khung nhà phơi mưa nắng, trở thành hình ảnh nhếch nhác giữa khu du lịch.

Theo người dân địa phương, không ít cơ sở lưu trú đã ngừng kinh doanh sau nhiều mùa du lịch vắng khách hoặc do hoạt động không hiệu quả. Trong khi đó, một số dự án được đầu tư nhưng thiếu nguồn lực để hoàn thiện, dẫn đến tình trạng “đắp chiếu” kéo dài. Sự xuống cấp của các công trình không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của một điểm đến đang nỗ lực phát triển du lịch biển.

Điều đáng nói là những khách sạn, nhà nghỉ bỏ hoang đều nằm trên những vị trí có giá trị thương mại cao, sát bãi biển hoặc các trục đường chính. Quỹ đất ven biển vốn là nguồn lực quý giá để phát triển dịch vụ, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng lại đang bị sử dụng kém hiệu quả.

Mới đây, ngày 23/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản tổ chức cuộc họp do Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì với các sở, ngành và xã Tiên Điền về phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc các dự án nhà nghỉ, khách sạn tại Khu du lịch Xuân Thành.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, giao Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tình hình, kết quả rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại Khu du lịch Xuân Thành; trong đó, báo cáo cụ thể từng dự án theo các nội dung; tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc; và phương án xử lý đảm bảo hiệu quả, khả thi thực hiện theo đúng quy định.

Đây là động thái của tỉnh Hà Tĩnh nhằm rà soát toàn diện các dự án nhà nghỉ, khách sạn chậm triển khai hoặc ngừng hoạt động tại Khu du lịch Xuân Thành. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho những nhà đầu tư còn đủ năng lực, địa phương cũng có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm, tránh tình trạng đất vàng bị bỏ hoang trong khi nhu cầu phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng vẫn hiện hữu.