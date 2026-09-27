Quyết liệt xóa nhà tạm, để người dân an cư

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1- Đức Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền phường Bắc Kạn hỗ trợ tháo dỡ căn nhà tạm của gia đình ông La Quang Trịnh, tổ 14, phường Bắc Kạn. Ảnh: T.L

Tỉnh không chỉ dừng ở việc ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu, mà thường xuyên thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc tiến độ.

Qua kiểm tra, những khó khăn, vướng mắc về đất ở, nguồn lực, vật liệu, nhân công hay thủ tục được nắm bắt, phân loại để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Cách làm này cho thấy tinh thần “rõ việc, rõ trách nhiệm, sát cơ sở” của tỉnh và cả hệ thống chính trị. Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc giúp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chính sự sâu sát đó đã góp phần chuyển quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể. Theo danh sách được phê duyệt, toàn tỉnh có 868 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; 857 hộ thực hiện xây dựng, sửa chữa, 11 hộ xin rút. Đến nay, 531 căn nhà đã hoàn thành, 326 căn đang được xây dựng, sửa chữa. Toàn bộ số hộ đủ điều kiện và tiếp tục thực hiện hỗ trợ đều đã được triển khai.

Đằng sau kết quả ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, kết nối nguồn lực; lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay bằng kinh phí, vật liệu và ngày công.

Mỗi lực lượng một phần việc, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm để người dân có mái nhà an toàn, ổn định cuộc sống.

Điều đáng nói, xóa nhà tạm không đơn thuần là dựng lên một căn nhà mới. Đó là tạo dựng một điểm tựa để người dân yên tâm lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Với những hộ còn nhiều khó khăn, mái nhà kiên cố còn là sự cụ thể hóa sinh động nhất của chính sách an sinh, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với nhân dân.

Bởi vậy, chặng đường phía trước đòi hỏi tiếp tục giữ vững tinh thần quyết liệt, sâu sát, không để công việc bị ngắt quãng, không để khó khăn trở thành lý do làm chậm tiến độ.

Việc tỉnh đang khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2026-2030 càng cho thấy yêu cầu chuyển từ giải quyết trước mắt sang bảo đảm an sinh lâu dài, hạn chế tái phát sinh nhà ở xuống cấp.

Vì vậy, mỗi cấp, mỗi ngành càng phải nêu cao trách nhiệm, bám sát cơ sở, hành động quyết liệt để chủ trương nhân văn này được thực hiện đến nơi, đến chốn, để không một hộ đủ điều kiện nào phải tiếp tục sống trong căn nhà tạm, nhà dột nát.