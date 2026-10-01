Lâm Đồng hôm nay 1/10

Trong ngày 01/10, tình hình kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, xúc tiến du lịch, chuyển đổi số và công tác quản lý địa bàn.

Đáng chú ý, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh các dự án cao tốc trọng điểm, chuẩn bị chu đáo cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI và chấn chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực giáo dục, an ninh trật tự.

Điểm nhanh

Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng cam kết giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương bố trí cho 2 dự án cao tốc: Tỉnh quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn để giải ngân tối đa vốn cho các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Sự kiện - Lễ hội — Lâm Đồng tăng cường các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: UBND tỉnh ban hành Công văn số 16640 nhằm tạo chuyển biến đồng bộ về cảnh quan và không khí lễ hội trên địa bàn.

Kinh tế đô thị — Lâm Đồng tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030: Hội thảo khoa học được tổ chức để tìm kiếm các định hướng khai thác hiệu quả dịch vụ, kinh tế đêm.

Chuyển đổi số — Lâm Đồng tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số: Tỉnh tập trung xử lý các phần việc kết nối, khai thác dữ liệu và nâng cao hiệu quả nền tảng số.

Giáo dục — Ngành giáo dục Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường ở Nhân Cơ: Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng xử lý nghiêm hành vi bạo lực tại phân hiệu xã Nhân Cơ.

Quản lý đất đai — Quảng Sơn kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng: Xã Quảng Sơn tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trái phép tại khu vực do Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao quản lý.

An ninh trật tự — Bắt nghi phạm cướp giật tài sản ở phường Lâm Viên - Đà Lạt: Lực lượng công an phối hợp bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Báo cáo trước Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khẳng định quyết tâm đẩy nhanh giải ngân cho hai đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương qua nội dung Lâm Đồng cam kết giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương bố trí cho 2 dự án cao tốc.

Tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ngành du lịch phối hợp cùng đơn vị học thuật tổ chức tọa đàm chuyên sâu qua bài viết Lâm Đồng tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030 nhằm tạo thêm không gian tiêu dùng dịch vụ.

Địa phương cũng chuyển trọng tâm chỉ đạo khắc phục sự chậm trễ trong liên thông dữ liệu qua bản tin Lâm Đồng tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số.

Tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng truyền thông được giám sát thực tế theo phản ánh từ bài Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng.

Giáo dục – xã hội

Ngành giáo dục Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường ở Nhân Cơ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có chỉ đạo khẩn cấp chấn chỉnh môi trường sư phạm, được đăng tải qua tin Ngành giáo dục Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường ở Nhân Cơ.

Không khí học tập lan tỏa trên địa bàn tỉnh với lễ phát động tại cơ sở qua bài Lâm Đồng khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 ở xã Hiệp Thạnh và sự kiện Hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh phường Cam Ly - Đà Lạt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Nhằm thích ứng mô hình trường lớp mới, công tác đào tạo cán bộ quản lý được đẩy mạnh qua bài viết Lâm Đồng nâng cao năng lực quản trị trường học sau sắp xếp.

Công tác an sinh được chú trọng nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi qua bản tin Lâm Đồng hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi".

An ninh – trật tự và quản lý địa bàn

Lực lượng chức năng vào cuộc cưỡng chế, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với diện tích đất lâm nghiệp bị xâm hại qua bài Quảng Sơn kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng.

Công an địa phương phối hợp cùng phòng nghiệp vụ nhanh chóng triệt phá vụ án theo tin Bắt nghi phạm cướp giật tài sản ở phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Văn hóa – du lịch và hội nhập

UBND tỉnh ban hành văn bản thúc đẩy chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón mùa lễ hội theo bài Lâm Đồng tăng cường các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các chuyên gia quốc tế để hoàn thiện hồ sơ di sản qua tin Lâm Đồng rà soát, hoàn thiện Công viên địa chất Đắk Nông trước kỳ tái thẩm định.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

01/10/2026 16:32 — Lâm Đồng tăng cường các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

01/10/2026 15:54 — Quảng Sơn kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng

01/10/2026 15:10 — Bắt nghi phạm cướp giật tài sản ở phường Lâm Viên - Đà Lạt

01/10/2026 15:05 — Lâm Đồng cam kết giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương bố trí cho 2 dự án cao tốc

01/10/2026 14:46 — Lâm Đồng nâng cao năng lực quản trị trường học sau sắp xếp

01/10/2026 14:43 — Lâm Đồng hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi"

01/10/2026 14:02 — Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng

01/10/2026 13:27 — Hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh phường Cam Ly - Đà Lạt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

01/10/2026 13:27 — Lâm Đồng khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

01/10/2026 12:49 — Lâm Đồng rà soát, hoàn thiện Công viên địa chất Đắk Nông trước kỳ tái thẩm định

01/10/2026 12:41 — Lâm Đồng tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030

01/10/2026 08:42 — Lâm Đồng tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số

01/10/2026 08:39 — Ngành giáo dục Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường ở Nhân Cơ

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