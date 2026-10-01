Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Quốc lộ 15D

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực địa dự án Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn - Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn đã kiểm tra thực địa tại dự án Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Tuyến đường dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã bàn giao 18,62km mặt bằng, đạt khoảng 88%. Chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch, thiết lập các đường găng tiến độ, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị tập trung thi công, hiện giá trị giải ngân đạt 371,424 tỉ đồng, đạt 33,0% kế hoạch vốn; phấn đấu 3 tháng cuối năm sẽ hoàn thành giải ngân 845 tỉ đồng, tương ứng 75% số vốn.

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện vẫn còn vướng 2,43km. Cụ thể, tại xã Mỹ Thủy còn vướng 0,2km, gồm 13 hộ và xưởng rượu KLG vẫn chưa phê duyệt kinh phí di dời. Tại xã Diên Sanh, vẫn còn vướng mặt bằng 2,23km, gồm 78 hộ thu hồi đất ở, đất xây dựng nhà trái phép dọc hai bên tuyến, đoạn từ km12+600-km14+350 và 4 hộ liên quan đến việc thu hồi đất rừng sản xuất đoạn từ km14+400-km21+00; 2 hộ phạm vi phía đông cầu vượt Quốc lộ 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB vẫn chưa được phê duyệt phương án để tổ chức di dời, bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công. Đồng thời nhấn mạnh, dự án có khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện còn lại không nhiều; những khó khăn liên quan đến công tác GPMB, vật liệu và tổ chức thi công cần được tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các xã cố gắng xử lý vướng mắc trong GPMB để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, xã Diên Sanh trong tuần tới phải hoàn thành GPMB các hộ tại cầu vượt Quốc lộ 1, giáp xã Vĩnh Định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cử cán bộ hỗ trợ cho UBND xã Diên Sanh trong thẩm định phương án di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu rà soát, xây dựng cụ thể tiến độ chi tiết từng gói thầu, từng hạng mục, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu xây dựng; tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân, đặc biệt tại các vị trí đường găng của dự án.

Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn có chiều dài hơn 21km - Ảnh: Hoàng Hùng

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thi công để xử lý dứt điểm những tồn tại về GPMB; đồng thời, phải báo cáo tiến độ thực hiện, những vướng mắc phát sinh hàng ngày để kịp thời tháo gỡ.