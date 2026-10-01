Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ kè biển Xuân Thành sau sự cố nhiều biệt thự hư hỏng

Kè biển đang được thi công sát với các căn villa phía trong. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Nhằm khắc phục hậu quả sự cố hư hỏng hàng loạt biệt thự do bão số 10 (BUALOI) năm ngoái gây ra ở khu nghỉ dưỡng Villa Hoa Tiên, Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiền Điền, tỉnh Hà Tĩnh, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang khẩn trương xây dựng tuyến kè biển nhằm bảo đảm an toàn tài sản và hàng chục villa phía trong.

Có mặt tại công trường dự án kè chắn sóng khu nghỉ dưỡng Villa Hoa Tiên thuộc Khu du lịch Xuân Thành, không khí thi công diễn ra gấp rút. Rất đông công nhân cùng hệ thống máy móc, phương tiện đang liên tục ép cọc bê tông dự ứng lực, gia cố mặt bằng phía trước khu vực các căn biệt thự ven biển.

"Từ đầu tháng 9 tới nay, đơn vị được giao thi công 885 m kè biển tại dự án. Dự kiến quá trình thi công sẽ thực hiện trong vòng 2 tháng. Chúng tôi đang tổ chức tăng ca, tăng kíp làm việc liên tục nhằm phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ," ông Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái An cho biết.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách về tiến độ, hàng loạt vật liệu như cọc dự ứng lực, xi măng, sắt thép, lưới bọc rọ đá đã được tập kết khối lượng lớn tại hiện trường.

Đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn khi thi công kè biển trên nền đất cát. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Quá trình thi công gặp không ít thách thức do địa hình cát bờ biển dễ sạt lở, nước biển thẩm thấu liên tục phải bơm hút cạn, cùng với ảnh hưởng của sóng lớn và thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra, một số vị trí thi công vướng mặt bằng do khối bê tông từ các căn villa bị hư hỏng trước đó cần phải giải tỏa.

Đơn vị thi công tiến hành đóng cọc bê tông dự ứng lực dài 6 m sâu xuống lòng đất để tạo hệ khung chắn lực chính. Phía ngoài kè được gia cố thêm các lớp rọ đá chống thủy triều, sóng biển xói lở; phía trên đổ dầm mũ khóa đỉnh kè.

Tuyến kè biển đang triển khai là giải pháp bắt buộc nhằm khắc phục sự cố nghiêm trọng khi cơn bão số 10 xảy ra vào cuối năm ngoái gây ra. Thời điểm đó, triều cường kết hợp sóng lớn đã làm sụp đổ, hư hỏng 23 căn biệt thự ven biển cùng hệ thống bể bơi, tường rào tại dự án do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự cố là do chủ đầu tư không thi công đúng phương án kè biển theo Giấy phép xây dựng số 38/GPXD được cấp phép. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm khắc phục hậu quả, khẩn trương xây dựng lại tuyến kè theo tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hạ tầng phía trong.

Song song với việc làm kè chắn sóng, chủ đầu tư tiến hành phá dỡ những căn nhà hư hỏng nặng không thể phục hồi, đồng thời thuê đơn vị độc lập đánh giá quan trắc độ nghiêng, lún và vết nứt đối với 7 căn villa để có phương án xử lý an toàn kỹ thuật lâu dài.

Việc khẩn trương hoàn thiện tuyến kè biển giúp ngăn chặn nguy cơ xâm thực của biển, bảo vệ chuỗi hạ tầng du lịch tại biển Xuân Thành và tối đa quyền lợi tài sản chính đáng cho các chủ sở hữu biệt thự tại đây./.