Quảng Sơn kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng

Xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) triển khai thực hiện tháo dỡ vật kiến trúc trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao

Ngày 1/10, UBND xã Quảng Sơn triển khai thực hiện tháo dỡ vật kiến trúc trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu tại tiểu khu 1668 và tiểu khu 1674, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao quản lý tại bon N’Ting, xã Quảng Sơn.

Trong thời gian 2 ngày (1 - 2/10), lực lượng chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc và cây trồng trên đất rừng; đồng thời cắm biển, khoanh vùng khu vực được giải tỏa để giao cho đơn vị quản lý.

Cây cà phê được trồng mới trên diện tích đất của Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao

Theo UBND xã Quảng Sơn, trong thời gian qua, tình trạng lấn, chiếm, tự ý dựng nhà và các công trình, vật kiến trúc trên diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao cho các công ty, tổ chức quản lý tại xã Quảng Sơn có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trước tình hình này, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai gắn với quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

Lực lượng chức năng nhổ bỏ số cà phê mới trồng trên diện tích được xác định là đất rừng

UBND xã Quảng Sơn đặt mục tiêu kiểm tra, xử lý khoảng 20 trường hợp lấn chiếm, dựng nhà, vật kiến trúc trái quy định trên diện tích đất do Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao quản lý; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và các lực lượng chức năng, không để các đối tượng từ địa phương khác đến lấn chiếm đất trái pháp luật.

Theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã Quảng Sơn, địa phương kiên quyết xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất trái quy định; không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng.

Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, gắn trách nhiệm của các lực lượng, đơn vị liên quan trong quản lý địa bàn, quản lý đất đai và bảo vệ rừng.

Theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã Quảng Sơn, địa phương kiên quyết xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất trái quy định

Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ, di dời các vật kiến trúc trên đất; lập hồ sơ kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Địa phương cũng xác định, cùng với xử lý các trường hợp vi phạm hiện hữu, xã Quảng Sơn sẽ tăng cường kiểm tra, tuần tra và quản lý chặt địa bàn nhằm ngăn ngừa từ sớm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tự ý dựng nhà và công trình trên đất được giao cho các tổ chức quản lý.