Sớm xử lý tồn đọng, vướng mắc theo nguyện vọng chính đáng của cử tri

Cùng dự có: lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đông đảo cử tri các xã Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Hiệp.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí đã báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương trong đợt TXCT trước Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp không thường lệ, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Cử tri tham gia buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nhiều xã kiến nghị: địa phương cần rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ, rút gọn các thủ tục về đất đai; xem xét chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ thôn, buôn; hỗ trợ kinh phí, tăng cường thêm người cho lực lượng cán bộ thôn vì phải xử lý nhiều việc, đặc biệt là bộ thủ tục đất đai…

Nhiều ý kiến cử tri của xã Diên Khánh đề nghị rà soát lại quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường treo nhiều năm làm lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Đặc biệt, trước thời điểm sáp nhập, địa phương có quy hoạch đưa trụ sở cơ quan ra tuyến tránh Quốc lộ 27C nhưng đến nay chưa triển khai, lãng phí quỹ đất. Do đó, cử tri kiến nghị tỉnh, sở, ngành và địa phương rà soát lại quy hoạch và đưa ra giải pháp, nếu không tiếp tục thực hiện thì giao cho dân sản xuất.

Cử tri xã Diên Điền cũng phản ánh, trước thời điểm sáp nhập, địa phương có chủ trương hoán đổi đất để xây dựng trụ sở văn hóa thôn, thế nhưng đến nay vẫn chưa xong các thủ tục, người dân chưa nhận được đất; bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Trung ương quan tâm, chỉ đạo để không xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa khi bước vào năm học; cần quan tâm thêm một số chế độ, chính sách cho người cao tuổi…

Lãnh đạo xã Diên Điền trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lãnh đạo xã Diên Khánh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, đại diện lãnh đạo các xã đã tiếp thu, giải trình một số phản ánh, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí đề nghị các địa phương liên quan, trong thẩm quyền phải sớm xử lý các tồn đọng, vướng mắc theo các nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo gửi Đoàn ĐBQH để xem xét, chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, tổng hợp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.