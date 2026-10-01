TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Ông Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa Xã hội UBND phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh trả lời tại cuộc họp báo chiều 1/10.

Chiều 1/10, tại họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tân Phú, cho biết việc bố trí Trường THPT Thoại Ngọc Hầu tại trụ sở UBND quận Tân Phú cũ đã bổ sung 20 phòng học công lập, góp phần giảm áp lực trường lớp trong năm học mới.

Phường Tân Phú có 102.308 người, tỷ lệ dân nhập cư, thuê trọ đáng kể, khiến nhu cầu học tập ở các cấp luôn cao. Việc thiếu trường THPT công lập cũng khiến một bộ phận học sinh phải đi xa, trong khi sĩ số tại một số trường cao, tạo áp lực tuyển sinh đầu cấp.

"Sau khu chuyển đổi khu đất trụ sở cũ rộng hơn 13.000 m² thành trường học đã giúp rút ngắn quãng đường đến lớp, giảm chi phí đi lại, áp lực đưa đón của phụ huynh và tạo điều kiện giảm sĩ số tại các trường lân cận", ông Lê Hoàng Anh nói.

Theo ông Lê Hoàng Anh, việc tận dụng quỹ đất công giúp tiết kiệm chi phí, thời gian so với thu hồi, bồi thường để xây trường mới; tuy nhiên việc chuyển đổi phải đi cùng bảo đảm điều kiện học tập, an toàn và môi trường sư phạm. Mục tiêu là học sinh được học trong ngôi trường đạt chuẩn, an toàn cả trong khuôn viên và ngoài cổng, thay vì chỉ đổi biển tên công trình hành chính.

Tương tự, tại phường Thới An, việc chuyển trụ sở UBND Quận 12 cũ thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng cũng được địa phương đánh giá góp phần giải quyết nhu cầu chỗ học công lập, giảm áp lực tuyển sinh.

Trụ sở UBND Quận 12 cũ được chuyển đổi công năng thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của UBND phường Thới An, địa bàn có 27.143 người trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). Hiện tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày chỉ đạt 14,77%, cấp THCS đạt 27,95% cho thấy nhu cầu bổ sung trường lớp còn lớn. Để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, cấp tiểu học cần thêm ba trường với 122 phòng học; cấp THCS cần hai trường với 94 phòng học; cấp THPT với bốn trường, 226 phòng học. Phường dự báo số người trong độ tuổi đi học tăng khoảng 4 - 5% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030 nên việc tận dụng trụ sở dôi dư giúp bổ sung cơ sở vật chất, đồng thời hạn chế tình trạng tài sản công bị bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả.

Từ thực tế chuyển đổi, đại diện UBND phường Thới An và UBND phường Tân Phú cũng cho rằng, khi chuyển đổi công năng các công trình hành chính thành trường học về thiết kế, diện tích phòng, sân chơi, khu bán trú, lối thoát nạn và phòng cháy chữa cháy cần phải tính toán kỹ lưỡng. Theo đó, các đơn vị cần khảo sát kỹ kết cấu hạ tầng, xác định khối lượng cải tạo và bố trí vốn kịp thời cho từng dự án chuyển đổi.

Theo đó, UBND phường Tân Phú cũng đề xuất xây dựng bộ tiêu chí, quy trình mẫu chuyển tài sản công dôi dư thành công trình dân sinh; cho phép thực hiện song song một số thủ tục, giao rõ đầu mối và thời hạn từng khâu.

Còn đại diện UBND phường Thới An cũng kiến nghị rà soát, bổ sung quỹ đất giáo dục phù hợp quy hoạch; đề xuất đưa sáu dự án giáo dục với tổng mức đầu tư khoảng 2.269 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 và bố trí vốn thực hiện. Phường cũng kiến nghị hướng dẫn phương thức đầu tư, xử lý theo quy định đối với chủ đầu tư dự án nhà ở chậm xây dựng trường học theo quy hoạch, nhằm đẩy nhanh tiến độ bổ sung trường lớp.

Theo thống kê của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, Thành phố có 10.222 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối cơ quan Đảng và đoàn thể có 333 cơ sở; sở, ban, ngành có 946 cơ sở; các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có 93 cơ sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố có 129 cơ sở; UBND cấp xã có 8.626 cơ sở; và 95 cơ sở do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Hiện nay, Sở cũng đã trình UBND TP Hồ Chí Minh phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng 56 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 5 cơ sở dành cho y tế, 23 cơ sở cho giáo dục và 28 cơ sở phục vụ văn hóa. Sau khi bảo đảm nơi làm việc cho các cơ quan, đơn vị, Thành phố ưu tiên những cơ sở phù hợp cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng.