Thân mẫu của tuyển thủ Việt Nam vừa rời đội qua đời

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban huấn luyện và tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam vô cùng thương tiếc khi nhận được tin bà Matta Nguyễn Thị Thiên Hương, sinh ngày 29/6/1959, nguyên quán Bố Trạch, Quảng Bình, thân mẫu tiền đạo Phạm Gia Hưng, qua đời lúc 7h30 ngày 1/10/2026, hưởng thọ 68 tuổi. VFF, ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Gia Hưng và gia đình. Mong Gia Hưng và gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát. Xin cầu nguyện cho linh hồn bà Matta Nguyễn Thị Thiên Hương được về an nghỉ", thông báo trên trang chủ VFF sáng 1/10 có đoạn.

Bài viết trên trang VFF.

Trước đó, sáng 30/9, Gia Hưng nhận tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Ngay sau khi biết tin, VFF và tuyển Việt Nam động viên, chia sẻ với cầu thủ sinh năm 2000, đồng thời tạo điều kiện để Gia Hưng trở về bên gia đình.

Gia Hưng chưa và sẽ không thể thi đấu phút nào ở FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi chân sút thuộc biên chế CLB Ninh Bình về nước lo việc gia đình, tuyển Việt Nam chỉ còn 21/23 cầu thủ. Trước Gia Hưng, Nguyễn Xuân Son là tiền đạo khác phải khép lại hành trình ở giải đấu đang diễn ra tại Indonesia vì chấn thương.

Sau khi chia tay Gia Hưng và Xuân Son, HLV Kim Sang-sik chỉ còn hai nhân tố có thể chơi trung phong là Nguyễn Đình Bắc, người có sở trường đá cánh trái, và Lee Williams Minh Hoàng. Ở hàng thủ, Lê Giang Patrik đang bị đau.

Về Gia Hưng, anh cũng chưa ra sân lần nào ở V.League 2026/27. Trận gần nhất của chân sút 26 tuổi là trận tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-1 tối 7/8 ở bảng A ASEAN Cup 2026. Giải này, Gia Hưng góp công vào chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Anh lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam vào năm 2025 và có trận ra mắt quốc tế trong chiến thắng 3-1 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10/2025.