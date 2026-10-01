Nam sinh bị đánh trong trường học ở Lâm Đồng, hiệu trưởng nhận trách nhiệm

Phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Ngày 1/10, Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Nhân Cơ) có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Lâm Đồng về vụ nam sinh bị đánh tại phân hiệu của trường.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Lê Thế Hiển - Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận trách nhiệm trong công tác quản lý học sinh, đồng thời cho biết trường đã phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình xử lý vụ việc, chăm lo sức khỏe học sinh bị đánh.

“Nhà trường sẽ họp, kiểm điểm trách nhiệm từng thành viên, từ lãnh đạo đến giáo viên chủ nhiệm”, ông Hiển nói.

Theo báo cáo của trường, khoảng 15h10' ngày 30/9, trong giờ ra chơi, giữa học sinh N.V.T. (lớp 12B7) và N.T.S. (lớp 12B8) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và xô đẩy. Các học sinh khác đã can ngăn, đưa hai em về lớp.

Sau đó, hai nam sinh gặp lại tại khu vực cầu thang, tiếp tục cãi nhau rồi vào nhà vệ sinh. Tại đây, nam sinh N.T.S. dùng tay, chân đánh vào đầu và người của em T., trước khi được các bạn can ngăn.

Sau vụ việc, giáo viên trực nền nếp yêu cầu hai học sinh viết bản tường trình. Nhà trường làm việc với người thân của em T., hỏi thăm tình hình sức khỏe và thống nhất để gia đình đưa em đi khám khi học sinh cho biết đau ở sống mũi và khu vực đầu.

Tối cùng ngày, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm hai lớp làm việc với Công an xã Nhân Cơ, sau đó đến bệnh viện thăm học sinh, động viên gia đình.

Theo kết quả thăm khám tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’lấp, em T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch xoang hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái. Khoảng 21h30’ cùng ngày, gia đình đưa em đến TP HCM tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 30/9, Sở GD&ĐT Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc, báo cáo trước 9h ngày 1/10. Sở nhận định vụ bạo lực học đường có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Sở yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình thăm hỏi, hỗ trợ, theo dõi sức khỏe học sinh bị đánh; phối hợp công an làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh, không bao che, giấu giếm và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Lãnh đạo nhà trường đồng thời phải ổn định tâm lý học sinh, rà soát toàn diện công tác phòng, chống bạo lực học đường, xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.