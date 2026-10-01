[Video] Hà Nội yêu cầu hạn chế xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực dễ xảy ra thiên tai

Quy định bao trùm toàn bộ quá trình từ xây dựng, cải tạo đến quản lý, vận hành và sử dụng công trình nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, không làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Nguyên tắc cốt lõi là tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng, chống thiên tai, bảo đảm thực hiện xuyên suốt trong cả ba giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai; phù hợp với điều kiện thực tế và phân vùng rủi ro từng địa bàn. Thành phố khuyến khích người dân áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn khi xây dựng, sửa chữa nhà ở; đồng thời yêu cầu các khâu lựa chọn vị trí, phương án thiết kế, vật liệu và biện pháp thi công phải tính toán kỹ các tác động tiêu cực của thiên tai.