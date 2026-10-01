An Giang ưu tiên vật liệu tại chỗ cho cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá

Ngày 1/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh ủng hộ dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, hướng tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh ủng hộ mạnh mẽ và ưu tiên cân đối vật liệu tại chỗ do dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Theo ông Ngô Công Thức, ngày 29/9, ông dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang tham dự và có ý kiến tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 tại Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng giới thiệu 29 dự án cao tốc ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư dự kiến hơn 922.800 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu trên 5.000km cao tốc vào năm 2030, trong đó có cao tốc (CT 5) Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu với chiều dài toàn tuyến hơn 180km do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu đầu tư.

Riêng đoạn Hà Tiên - Rạch Giá dài 87km nằm trọn trên địa bàn tỉnh An Giang có quy mô 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 55.940 tỷ đồng.

Đây là trục ngang kết nối hai tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và phía Tây, nối cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các cảng biển với các trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

An Giang sẽ ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ cho dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

"Tỉnh sẽ đồng hành cùng Bộ Xây dựng và nhà đầu tư, chủ động công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ cho dự án", Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.