Lâm Đồng cam kết giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương bố trí cho 2 dự án cao tốc

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Các bộ, ngành liên quan tham dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải; lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư dự án tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải; lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư dự án tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công thương đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành công thương, xây dựng.

Theo đó, cả nước hiện có 77 dự án của địa phương và 10 dự án của các cơ quan, bộ, ngành. Trong số này, có 61 dự án được chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026, nhưng có tới 11 dự án giải ngân dưới 20%, 15 dự án giải ngân dưới 40%.

Về lĩnh vực năng lượng, toàn quốc có 18 dự án nhà máy nhiệt điện LNG. Trong đó, có 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư (2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư), 2 dự án đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá tiến độ các dự án lĩnh vực xây dựng (Ảnh: TTXVN)

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Trong lĩnh vực công thương, các dự án trọng điểm tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng điện, nâng cao năng lực sản xuất.

Tại phiên họp, các tỉnh, thành, chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tiến độ, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Nhiều địa phương đã nhận trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ chậm trễ; đồng thời, rút kinh nghiệm và cam kết đẩy nhanh giải ngân các dự án trong thời gian tới.

Báo cáo trước Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại phiên họp về tình hình thực hiện 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khẳng định, Lâm Đồng đang nỗ lực, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương bố trí.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cam kết trước Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giải ngân 100% nguồn vốn Trung ương bố trí cho 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Giải trình về tiến độ giải ngân các dự án, lãnh đạo tỉnh cho biết, thực tế, 2 dự án cao tốc mới được triển khai từ cuối năm 2025. Đối với tuyến Tân Phú - Bảo Lộc, đến tháng 11/2025, nhà đầu tư mới bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng để tỉnh triển khai các thủ tục liên quan. Riêng tuyến Bảo Lộc - Liên Khương, việc bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng được thực hiện từ tháng 8/2025.

Dự án được bố trí nguồn vốn lớn trong thời điểm Lâm Đồng mới chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo áp lực đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn. Chưa kể, điều kiện thời tiết trong khoảng 2 tháng qua mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc thi công, nhất là các hạng mục san lấp, dẫn đến khối lượng thực hiện chưa đạt như kỳ vọng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khẳng định địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai theo kế hoạch

Lâm Đồng xác định đây là những công trình, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai theo kế hoạch. Lâm Đồng phấn đấu sẽ giải ngân 100% nguồn vốn mà Trung ương bố trí cho 2 dự án này. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, trước hết, Lâm Đồng tập trung giải ngân nguồn vốn năm 2025 chuyển sang. Bởi vì, nếu nguồn vốn này không được giải ngân trong năm 2026 sẽ ảnh hưởng đến việc bố trí, phân bổ vốn cho các dự án.

Đối với phần vốn được bố trí nhưng khả năng không giải ngân được (khoảng hơn 490 tỷ đồng), Lâm Đồng chủ động xây dựng phương án điều chuyển nguồn vốn này sang các dự án khác như: Quốc lộ 27, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 55. Đây là những tuyến đang xuống cấp nghiêm trọng, một số khu vực vừa xảy ra sạt lở, cần được đầu tư, sửa chữa để bảo đảm giao thông.

Các sở, ngành, đơn vị tham dự phiên họp thứ nhất tại điểm cầu Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đánh giá tổng thể nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 để chia sẻ cùng địa phương. Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ thống nhất danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở để địa phương chủ động điều chuyển, bố trí vốn cho các công trình cấp thiết.

Tổng nguồn vốn Lâm Đồng phải giải ngân trong năm 2026 đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là 1.483 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã giải ngân khoảng 930 tỷ đồng, đạt 62,7%.

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tổng số vốn phải giải ngân năm 2026 là 950 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã giải ngân 504 tỷ đồng, đạt 53,6%.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đây cũng là những yếu tố then chốt tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai nhiều dự án quan trọng. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng thời gian đề ra, gắn với yêu cầu giải ngân vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo thống nhất phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung hoàn thiện quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Việc rà soát, đánh giá tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành của từng dự án theo kế hoạch được giao cần thực hiện thường xuyên.

Trong quá trình triển khai, từ Trung ương đến địa phương phải bảo đảm tiến độ và chú trọng chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư. Việc rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo để có phương án xử lý, giải quyết phù hợp phải được chú trọng. Tất cả quyết tâm thúc đẩy các công trình chậm tiến độ, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đưa các công trình trọng điểm sớm phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.