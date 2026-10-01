Hưng Yên tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân 50 xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Hưng Yên. (Ảnh Phạm Hà)

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung thảo luận, làm rõ 4 nhóm vấn đề gồm: Lựa chọn và tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân; giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân; chất vấn, giải trình và giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, giải trình; theo dõi, đôn đốc và tái giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Đại diện các xã, phường trình bày tham luận và nêu những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở như: tổ chức bộ máy, nhân lực và chế độ; kinh phí, tài sản công và hồ sơ tài chính sau sắp xếp; đất đai, giải phóng mặt bằng và hồ sơ địa chính bàn giao thiếu hoặc chưa thống nhất; hạ tầng số và hệ thống đường truyền, thiết bị, dữ liệu phục vụ công việc; nghiệp vụ và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đại diện các sở, ngành tỉnh giải đáp các đề xuất, khó khăn, vướng mắc của các xã, phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Nội vụ cần phối hợp với địa phương rà soát thực trạng bố trí công chức tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân tại các xã, phường và hướng dẫn, điều hòa việc phân công nhiệm vụ, phối hợp công tác giữa công chức giúp việc khối Hội đồng nhân dân với công chức giúp việc khối Ủy ban nhân dân.

Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, đối chiếu, hoàn tất việc bàn giao hồ sơ tài chính, tài sản, công nợ xây dựng cơ bản và các dự án dở dang, chưa quyết toán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra, chuẩn hóa hồ sơ địa chính sau bàn giao và xác định cách xử lý đối với trường hợp hồ sơ thiếu, thông tin không thống nhất hoặc còn tồn đọng qua nhiều giai đoạn.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường và cơ quan liên quan triển khai thực hiện mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng cho 104 Hội đồng nhân dân xã, phường để dùng chung 4 phần mềm của Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đồng hành, trao đổi nghiệp vụ với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã.

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến tại hội nghị, phân loại theo thẩm quyền, theo dõi kết quả trả lời của từng cơ quan, đơn vị.

Phạm Văn Hà

báo Nhân Dân