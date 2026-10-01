Khởi tố Trưởng thôn nhận hối lộ trong vụ sai phạm tại khu vực hồ Đồng Đò

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ; trong đó có Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân (cũ), nay là thôn Thái Vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại họp báo. Ảnh: PV

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án liên quan đến các cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước nên cần phải tổ chức điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, từ ngày 5 đến 7 - 8, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng villa, homestay và khu nghỉ dưỡng tiếp tục mọc lên trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, thuộc xã Kim Anh, Hà Nội. Vi phạm mới xuất hiện trong khi nhiều tồn tại cũ về trật tự xây dựng từng được cơ quan thanh tra chỉ ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Một công trình vi phạm tại xã Kim Anh. Ảnh: YH

Một số khu vực đồi núi bị san gạt, cạo trọc, làm biến dạng cảnh quan. Trong quá trình tìm hiểu, một số chủ đất cho biết người có nhu cầu xây villa, homestay phải bỏ ra từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng để đi “quan hệ”.

Đến ngày 1-10, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế nhiều công trình, trong đó có Solara Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng. Công trình Mer Cafe & Stay dự kiến bị cưỡng chế ngày 5-10.