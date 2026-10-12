Kiểm tra lộ 'con nghiện'

Đối tượng Đan tại cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 10-10, Công an phường An Hải đồng loạt ra quân rà soát địa bàn, tổ chức kiểm tra ma túy đối với 79 trường hợp thuộc diện quản lý và có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, cơ quan Công an phát hiện Huỳnh Đặng Sỹ Đan có kết quả dương tính với cần sa. Hiện. Công an phường An Hải đang củng cố hồ sơ, phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng) để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

L.A.T

* Thực hiện cao điểm tổng rà soát, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, ngày 8-10, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đã kiểm tra đột xuất đối với 12 đối tượng trong diện quản lý và có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả, phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Công an phường Quy Nhơn Tây làm rõ đối tượng Hà Văn Trường (2001, trú phường Quy Nhơn Tây) có hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 11-10, Công an phường Quy Nhơn Tây cho biết, đã củng cố hồ sơ và chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Gia Lai thụ lý theo quy định.